Kivételes elismerés

2 órája

"Királyság"-díjat kaptak a zalai túrázók (galéria, videó)

Nagykanizsán a Plakátházban 3. alkalommal tartották meg a „királyság” Alapítvány díjátadó ünnepségét, melyen ismét több jó ügyet támogattak.

Benedek Bálint
"Királyság"-díjat kaptak a zalai túrázók (galéria, videó)

A díjazott és a támogatott egyesület képviselői a kuratórium tagjaival, balról: dr. Ignácz Andrea, Krausz Ferenc, a Kanizsa Kul-Túra Egyesület elnöke, Dávidovics Mária és Virovecz Ildikó védőnő

Fotó: Szakony Attila

A program a nagykanizsai Szivárvány EGYMI végzős diákjainak fellépésével kezdődött, a gyerekek vezetője Gelencsér Adél fejlesztő pedagógus volt. A fiatalok popslágereket fordítottak át jelnyelvre. 

A nagykanizsai "királyság" Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Ignácz Andrea beszélt a díjról és annak küldetéséről. Elmondta: céljuk a közösségért tevékenykedők támogatása, a kiemelkedő teljesítmények elismerése mindazon területeken, ahol a közösség érdekében munkát végzők kitartása és elhivatottsága nem kap kellő figyelmet és elismerést.

A „királyság” -díjat Dávidovics Mária tanárnő vette át elhivatott pedagógiai és túraszervezői munkájának elismeréseképpen. Az alapítvány támogatásban részesítette a Kanizsa Kul-Túra Egyesületet, mellyel hozzájárulnak a homokkomáromi turistaház felújításához.

"Királyság-díj" átadó ünnepség

Fotók: Szakony Attila

 

