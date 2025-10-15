2 órája
"Királyság"-díjat kaptak a zalai túrázók (galéria, videó)
Nagykanizsán a Plakátházban 3. alkalommal tartották meg a „királyság” Alapítvány díjátadó ünnepségét, melyen ismét több jó ügyet támogattak.
A díjazott és a támogatott egyesület képviselői a kuratórium tagjaival, balról: dr. Ignácz Andrea, Krausz Ferenc, a Kanizsa Kul-Túra Egyesület elnöke, Dávidovics Mária és Virovecz Ildikó védőnő
Fotó: Szakony Attila
A program a nagykanizsai Szivárvány EGYMI végzős diákjainak fellépésével kezdődött, a gyerekek vezetője Gelencsér Adél fejlesztő pedagógus volt. A fiatalok popslágereket fordítottak át jelnyelvre.
A nagykanizsai "királyság" Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Ignácz Andrea beszélt a díjról és annak küldetéséről. Elmondta: céljuk a közösségért tevékenykedők támogatása, a kiemelkedő teljesítmények elismerése mindazon területeken, ahol a közösség érdekében munkát végzők kitartása és elhivatottsága nem kap kellő figyelmet és elismerést.
A „királyság” -díjat Dávidovics Mária tanárnő vette át elhivatott pedagógiai és túraszervezői munkájának elismeréseképpen. Az alapítvány támogatásban részesítette a Kanizsa Kul-Túra Egyesületet, mellyel hozzájárulnak a homokkomáromi turistaház felújításához.
"Királyság-díj" átadó ünnepségFotók: Szakony Attila
