Ősbemutató
55 perce
A zalaegerszegi zeneszerző művét hallhatjuk a rádióban
A zalaegerszegi születésű, Erkel Ferenc-díjas Király László zeneszerző művét hallhatjuk október 31-én, pénteken 22 órakor az Ars Nova műsorban a Bartók Rádióban. A művész érdeklésünkre elmondta, hogy ez alkalommal az Álomidő című dalciklus ősbemutatóját hallhatják a komolyzene kedvelői.
Az Álomidő dalciklust Mirtse Zsuzsa verseire komponálta a zeneszerző. Az ősbemutatóként elhangzó művet a Liszt Ferenc-díjas Temesi Mária operaénekes (szoprán) adja elő, közreműködik Klebniczki György zongoraművész, zeneszerző. Érdekesség, hogy Temesi Mária 1985-ben Philadelpihában megnyerte a Luciano Pavarotti énekversenyt.
