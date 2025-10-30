október 30., csütörtök

Alfonz névnap

15°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ősbemutató

1 órája

A zalaegerszegi zeneszerző művét hallhatjuk a rádióban

Címkék#rádióban#Király László#Luciano Pavarotti

A zalaegerszegi születésű, Erkel Ferenc-díjas Király László zeneszerző művét hallhatjuk október 31-én, pénteken 22 órakor az Ars Nova műsorban a Bartók Rádióban. A művész érdeklésünkre elmondta, hogy ez alkalommal az Álomidő című dalciklus ősbemutatóját hallhatják a komolyzene kedvelői.

Zaol.hu

Az Álomidő dalciklust Mirtse Zsuzsa verseire komponálta a zeneszerző. Az ősbemutatóként elhangzó művet a Liszt Ferenc-díjas Temesi Mária operaénekes (szoprán) adja elő, közreműködik Klebniczki György zongoraművész, zeneszerző. Érdekesség, hogy Temesi Mária 1985-ben Philadelpihában megnyerte a Luciano Pavarotti énekversenyt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu