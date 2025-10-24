Idősek hónapja
4 órája
Kincsvadászok lepték el az Alsóerdőt - mutatjuk miért!
A zalaegerszegi Alsóerdei Sport- és Élményparkban Kincsvadászok vetélkedővel várták a szépkorúakat az Idősek hónapja jegyében - számolt be az egerszegihirek.hu.
Fotó: Médiacentrum Zalaegerszeg
Mint írják, a programot a zalaegerszegi önkormányzat Idősügyi Tanácsa és a Tourinform iroda közreműködésével szervezték. A játékos feladatokkal az támogatni szerették volna az idősek testi-lelki jólétét.
Tizennégy csapat hat állomáson versenyzett, hogy megfejtse az „elfeledett rigmus” titkát. A versenyzők főleg logikai feladványokat, nyelvi játékokat és fejtörőket kaptak, melyekhez csapatmunka volt szükséges.
Részletek és videó az egerszegihirek.hu-n!
