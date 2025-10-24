október 24., péntek

4 órája

Kincsvadászok lepték el az Alsóerdőt - mutatjuk miért!

Címkék#Alsóerdő#Idősek hónapja#Idősügyi Tanács#Kincsvadászok

A zalaegerszegi Alsóerdei Sport- és Élményparkban Kincsvadászok vetélkedővel várták a szépkorúakat az Idősek hónapja jegyében - számolt be az egerszegihirek.hu.

Zaol.hu
Kincsvadászok lepték el az Alsóerdőt - mutatjuk miért!

Fotó: Médiacentrum Zalaegerszeg

Mint írják, a programot a zalaegerszegi önkormányzat Idősügyi Tanácsa és a Tourinform iroda közreműködésével szervezték. A játékos feladatokkal az támogatni szerették volna az idősek testi-lelki jólétét.

Tizennégy csapat hat állomáson versenyzett, hogy megfejtse az „elfeledett rigmus” titkát. A versenyzők főleg logikai feladványokat, nyelvi játékokat és fejtörőket kaptak, melyekhez csapatmunka volt szükséges.

Részletek és videó az egerszegihirek.hu-n!

 

