1 órája
Lerombolták a város egyik legismertebb boltját – de nem akármi veszi át a helyét (videó, galéria)
Látványos építkezés folyik a zalai vármegyeszékhelyen. A Kincses Fotó egykori épülete a földdel vált egyenlővé kedden. Az okok lehet, hogy nem annyira drámaiak, ám a látvány valóban magáért beszél. Vajon üresen áll majd a terület vagy valami új születik a romok helyén? Kincses Attila fényképészt, a cég ügyvezetőjét kérdeztük.
Több évtizedig jártunk ide, most ledózerolták a Kincses Fotó épületét.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Nemsokára elkezdődnek a szalagavatók, s hamar itt van az advent, illetve a karácsonyi ünnepkör. Ilyenkor ugyancsak nagyüzem van a Kincses Fotó stúdiójában, laborjában is. Függetlenül attól, hogy egykori ingatlanuk romokban, átmenetileg a Petőfi utca másik oldalán, az új építésű Liliom ház mellett rendezkedtek be. S hogy miért átmenetileg? Mindjárt megkapjuk a választ.
A Kincses Fotó épülete romokban, ám nem sokáig
Akik ismerik a fényképészdinasztiát, ők már talán tudják, hogy mi lesz a terület és az ingatlan sorsa. Attila elárulta, reményeik szerint jövőre újra a régi helyen, ám teljesen más környezetben várják vissza vendégeiket. Sőt, melléjük még kettő üzlet költözhet, ugyanis az egykori polgári stílusú épület helyén egy társasház nő majd ki a földből, aminek látványterve a közösségi oldalon látható.
Nemcsak üzlet lesz, jöhetnek a lakók is
A fiatal fényképész elmondta, hány lakás várja majd új tulajdonosát.
- A Kincsem Ház nevű projekt során összesen 9 lakást épít a kivitelező, nagy belmagassággal, nagy méretű ablakokkal. Őszintén szólva költséghatékonyabb a társasház, mintha csak felújítottuk volna az eredeti, ám már rossz állapotban lévő ingatlant. Jellegében, stílusában szerettük volna az utcaképhez igazítani a házat, így a régihez hasonló, polgárias, letisztult terveket fogadtunk el.
Attila végül hozzátette, a lakóingatlanok mellett három üzlethelyiséget alakítanak ki, így a Kincses Fotó mellett még kettő vállalkozás, bolt kap helyet a földszinten.
Lebontották a Kincses Fotó épületét ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto