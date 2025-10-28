október 28., kedd

A Kincses Fotó egykori épülete a földdel vált egyenlővé

1 órája

Lerombolták a város egyik legismertebb boltját – de nem akármi veszi át a helyét (videó, galéria)

Címkék#felújítás#Zaol videó#Kincses Fotó#beruházás

Látványos építkezés folyik a zalai vármegyeszékhelyen. A Kincses Fotó egykori épülete a földdel vált egyenlővé kedden. Az okok lehet, hogy nem annyira drámaiak, ám a látvány valóban magáért beszél. Vajon üresen áll majd a terület vagy valami új születik a romok helyén? Kincses Attila fényképészt, a cég ügyvezetőjét kérdeztük.

Mozsár Eszter
Több évtizedig jártunk ide, most ledózerolták a Kincses Fotó épületét.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Nemsokára elkezdődnek a szalagavatók, s hamar itt van az advent, illetve a karácsonyi ünnepkör. Ilyenkor ugyancsak nagyüzem van a Kincses Fotó stúdiójában, laborjában is. Függetlenül attól, hogy egykori ingatlanuk romokban, átmenetileg a Petőfi utca másik oldalán, az új építésű Liliom ház mellett rendezkedtek be. S hogy miért átmenetileg? Mindjárt megkapjuk a választ.

Kincses Fotó épülete helyén a Kincsem Ház emelkedik
A Kincses Fotó helyén impozáns lesz a Kincsem Ház. Remélhetőleg jövőre elkészül a beruházás.
Forrás: Kincsem Ház/FB

A Kincses Fotó épülete romokban, ám nem sokáig

Akik ismerik a fényképészdinasztiát, ők már talán tudják, hogy mi lesz a terület és az ingatlan sorsa. Attila elárulta, reményeik szerint jövőre újra a régi helyen, ám teljesen más környezetben várják vissza vendégeiket. Sőt, melléjük még kettő üzlet költözhet, ugyanis az egykori polgári stílusú épület helyén egy társasház nő majd ki a földből, aminek látványterve a közösségi oldalon látható.

Kincsem Ház a Kincses Fotó helyén
A látványterven is látható, a Petőfi utcai polgári stílusú házakhoz jól illeszkedik majd az ingatlan. 
Forrás: Kincsem Ház/FB

Nemcsak üzlet lesz, jöhetnek a lakók is

A fiatal fényképész elmondta, hány lakás várja majd új tulajdonosát.

- A Kincsem Ház nevű projekt során összesen 9 lakást épít a kivitelező, nagy belmagassággal, nagy méretű ablakokkal. Őszintén szólva költséghatékonyabb a társasház, mintha csak felújítottuk volna az eredeti, ám már rossz állapotban lévő ingatlant. Jellegében, stílusában szerettük volna az utcaképhez igazítani a házat, így a régihez hasonló, polgárias, letisztult terveket fogadtunk el.

Attila végül hozzátette, a lakóingatlanok mellett három üzlethelyiséget alakítanak ki, így a Kincses Fotó mellett még kettő vállalkozás, bolt kap helyet a földszinten.

Lebontották a Kincses Fotó épületét Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto


 

