Kilencvennyolc éves korában elhunyt az utolsó nagykanizsai holokauszttúlélő

Szombathelyen született, de családjával Nagykanizsán élt, édesapja áruházat vezetett a dél-zalai városban. Tizenhét éves volt, amikor 1944. május 5-én családtagjaival együtt Auschwitzba hurcolták. Édesanyja a kezei közt halt meg a haláltáborban, és legalább 39 további családtagja vesztette életét a gázkamrákban - olvasható a Mazsihisz megemlékezésében. Egy halálmenetben, a 18. születésnapján élte meg a felszabadulást. 1945 nyarán érkezett haza, azon kevesek egyikeként, akik a nagykanizsai zsidóság tagjai közül túlélték a holokausztot.

Dr. Hoffmann Varga Judit élete végéig kötődött Nagykanizsához. Rendszeresen visszatért, beszélt diákokhoz, közösségekhez, és minden alkalommal hangsúlyozta: a túlélés felelősség, az emlékezés kötelesség - írta a Dél-Zala Press.