Fiatal példány a Kis-Balaton közelében

5 órája

Kígyót talált a teraszon a zalai településen, lefotózta - a hozzáértők meg is mondták, milyen faj lehet

Címkék#kígyó#Kis-Balaton#sikló

A kígyóészlelések mindig izgalomban tartják mindazokat, akik találkoztak már egy-egy példánnyal - hát még ha a saját ingatlanán "kúszik szembe" valakivel a hüllő... Olvasóink is érdeklődéssel követik a zalai "kígyós ügyeket", ezért most egy újabb fotót osztunk meg Önökkel. Arról is olvashatnak, milyen gyakran bukkan fel kígyó Zalában.

Zaol.hu

Zalában kevésbé kell tartani veszélyes kígyóktól, bár időnként egy-egy vipera felbukkanhat, mint arról idén tavasszal hírt adtunk -, a leggyakrabban azonban siklóval, illetve lábatlangyíkkal találkozhat a zalai ember. A kígyómarás természetesen nem játék, a vipera azonban ritkán támad emberre, bizonyos siklófajok (például a haragos sikló) agresszívebben viselkedhetnek - a tudnivalókról, és arról, milyen gyakran tűnik fel kígyó Zalában, ebben a cikkünkben írtunk. Ezúttal egy szakmai közösségi oldalon bukkantunk érdekes bejegyzésre: az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztály (MME KHVSZ) Facebook-csoportban tette közzé egy hölgy a dél-zalai siklóészlelést.

Kígyó Zalában - ezúttal egy fiatal erdei siklót fotóztak a Kis-Balaton közelében
Siklót fotózott udvarán egy hölgy a Kis-Balaton közelében - a szakemberek azonosították is a fajt. Vajon milyen gyakori a kígyó Zalában?
Forrás: MME KHVSZ / Fb

Mint írta: a körülbelül 30 centiméteres kis siklóval csütörtökön találkozott a teraszukon, Zalaszabarban, a Kis-Balaton közelében. Gyakran észlelnek a kertben ilyen állatokat, ezért is kért meghatározást a csoport tagjaitól. 
A többség egyetértett abban, hogy fiatal erdei sikló van a képen, amely ebben a korban hasonlít a vízisiklóra. 

Az MME oldalán található leírás szerint az erdei sikló a második legnagyobb testű kígyónk, hossza elérheti a 120 cm-t, de egyes esetekben akár a 200 cm-t is. A fiatal példányok színezete eltér a felnőttekétől. Testük alapszíne barnás, mozaikszerűen foltos vagy pettyezett. Az erdei siklót több európai nyelven is Aszklépiosz siklójának nevezik, a leírások szerint ez a faj tekeredik a gyógyítás görög istenének botjára, és ezt a fajt kell felismernünk a patikák néha nagy méregfogú, viperaszerű kígyószimbólumaiban is. Elsősorban fás, bokros, tisztásokkal, napos terekkel tarkított vegetációtípusokban található meg, és nappali életmódot folyat. Hazánkban viszonylag gyakorinak tekinthető. 

Kígyó Zalában: veszélyes a faj?

A meglepett erdei siklók ritkán támadnak, inkább mozdulatlanná dermednek, vagy halkan igyekeznek a sűrű növényzetben eltűnni. A kézbe vett példányok azonban gyakran harapnak - olvasható az MME leírásában.

