Ennyi pénz ütötte a kibercsalók markát – a mesterséges intelligenciát is felhasználják a lenyúlásokhoz

A riasztó adatokról az economx.hu számolt be a közelmúltban. A csalóknak áll a zászló, akik még a mesterséges intelligenciát is felhasználják támadásaikhoz. Cikkünkben bemutatjuk az adathalászat jelenleg legjellemzőbb technikáit, és tanácsokat adunk, hogyan védekezhetsz ellenük. Ebben Ifj. Simon Zoltán, a kiberbiztonsággal is foglalkozó zalaegerszegi Procomp Számítástechnikai Kft. ügyvezetője volt a segítségünkre.

Ijesztő méreteket ölt az adathalászat. A második negyedévben 6 milliárd ütötte a kibercsalók markát.

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Adathalászat a megtévesztés művészete

Az adathalászat, angolul phishing, a megtévesztés művészete. A csalók hivatalos szerveknek, közismert cégeknek (bankok, futárszolgálatok, streaming szolgáltatók) adják ki magukat, és sürgős cselekvésre, például adategyeztetésre, díjfizetésre vagy egy kihagyhatatlan ajánlat elfogadására szólítanak fel.

Adathalászat: ezek a leggyakoribb módszerek 2025-ben

Mesterséges intelligencia által generált támadások: A nyelvi modellek fejlődésével a csalók hibátlan, nyelvtanilag tökéletes és meggyőző szövegeket hoznak létre, amelyek szinte megkülönböztethetetlenek a valódi, hivatalos levelektől. Fontos tudni! Egyetlen komoly cég vagy intézmény sem fogja telefonon vagy e-mailben elkérni a legérzékenyebb adataidat; ezeket legfeljebb személyesen, az intézmény székhelyén egyeztetik.

Deepfake és hangalapú adathalászat (Vishing): A csalók a telefonos megkeresések során családtagod, barátod vagy akár a banki ügyintéződ hangját utánozzák a mesterséges intelligencia segítségével. Sürgős pénzügyi segítségkéréssel vagy adategyeztetéssel próbálkoznak, óriási nyomást helyezve rád. Gyakran azzal érvelnek, hogy ha most nem cselekszel, hatalmas kár ér vagy egy kihagyhatatlan lehetőséget szalasztasz el.

QR-kódos csalások (Quishing): Plakátokon, szórólapokon vagy akár e-mailekben elhelyezett rosszindulatú QR-kódok beolvasása egy hamis, adathalász weboldalra irányíthat át, ahol a gyanútlan felhasználó megadja a bejelentkezési vagy banki adatait. Ha a felhasználónév és e-mail cím mellett más információt is kérnek, érdemes résen lenni. Soha, semmilyen körülmények között ne add ki a jelszavadat! Ha mindenáron regisztrálni kell, használj egy teljesen új, máshol még nem alkalmazott jelszót.