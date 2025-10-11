1 órája
Zalai nők mutatták meg: hogyan lesz a munkából érték és közösség (galéria)
A Minden ízében Zala programsorozat újabb állomásához érkezett: szombaton a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac adott otthont a Női kistermelők és kézművesek a piacon című rendezvénynek. Az esemény középpontjában azok a zalai asszonyok és hölgyek álltak, akik nemcsak termelnek, hanem megőrzik és továbbadják a helyi hagyományokat, ízeket, kézműves tudást.
A rendezvényt Mihály Péter színművész nyitotta meg, aki felvezetőjében elmondta: a Tudásközpont minden hónapban tematikus programmal várja a látogatókat, ezúttal a női alkotók és termelők kerültek reflektorfénybe, például kézműves portékákkal.
Kézművesek értékei
A megnyitón Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere arról is beszélt: három éve működik a Tudásközpont és a helyi termékpiac, s az intézmény mára a közösségi élet egyik szimbólumává vált.
– A három éve megnyitott Göcseji Tudásközpont több lett, mint egy épület: találkozási pont, ahol a hagyományok és értékek megőrzése történik. Zalaegerszeg gyökerei a vidéki közösségekben rejlenek – hangsúlyozta a polgármester.
Közösségi élmény
Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyi termelés nem csupán gazdasági, hanem közösségi és környezeti érték is.
– A helyben előállított termékek egészségesek, esztétikusak és fenntarthatók. Minden vásárlás hasznos: a termelőnek és a fogyasztónak egyaránt – fogalmazott.
Egészséges élelmiszer
házigazda Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója kiemelte: most a nőket állították a középpontba.
– Ősszel különösen sokat dolgoznak azért, hogy egészséges élelmiszer kerüljön a családok asztalára – a kertműveléstől a befőzésig, tartósításig. A kézművességben pedig ott van a szívük-lelkük – mondta, hozzátéve: a program célja az értékmegőrzés és a női kreativitás bemutatása.
Szörpök, lekvárok, krémek
A standoknál mintegy húsz kistermelő és kézműves kínálta portékáit. A látogatók megkóstolhatták a bazsalikomos és aróniás szörpöket, a bodzás-csokis mézet, gyümölcsös lekvárokat, a padlizsán- és cukkinikrémeket, s akadtak savanyúságok, aszalványok, szárított gyógynövények és virágpalánták is. Emellett horgolt és csipkés díszek, gyöngyfűzött ékszerek, sőt mézeskalácsok is sorakoztak a standokon.
Bemutató
A kézművesek a hagyományos technikákat is bemutatták. Ezúttal belengte a rendezvényt a friss fűzvessző illata, hiszen Csányi Eliza jóvoltából a kosárfonás mesterségébe is belekóstolhattak a résztvevők. A naphoz kapcsolódott a Nomád Művészeti Egyesület kiállítása, amelyen nyolc női alkotó mutatta be természetes alapanyagból – vesszőből, nemezből, agyagból és csipkéből – készült munkáit.
Gömöri s dél-alföldi táncok
A Tudásközpont emeletén a látogatók a gyapjúfeldolgozás folyamatait is kipróbálhatták: a mosástól és kártolástól kezdve egészen a rokkán való fonásig és nemezelésig. A gyerekek kis gyapjúgolyót vagy fonalat készíthettek, amit haza is vihettek emlékbe.
A hangulatot a Göcseji Szegek Táncegyüttes műsora tette teljessé: a táncosok gömöri és dél-alföldi táncokkal, majd zalai koreográfiával zárták a napot.
Női kistermelők és kézművesek a piaconFotók: Jóna István