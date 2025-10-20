1 órája
Ketten haltak meg a nagykanizsai balesetben - Nézze meg, milyen büntetést kapott az egyik autó sofőrje!
Felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a Zalaegerszegi Járásbíróság azt a férfit, aki az általa vezetett járművel két évvel ezelőtt, 2023. június 10-én karambolozott egy személygépkocsival Nagykanizsa mellett, a 7. számú főúton. A baleset két halálos áldozatot követelt.
A két halálos áldozattal járó balesetről többször írtunk már hírportálunkon. Tudósítottunk a karambolról, beszámoltunk a vádemelésről, s a Zalaegerszegi Járásbíróságon zajló tárgyalást is nyomon követtük. Ezúttal az ítélethirdetésről kaptunk tájékoztatót dr. Vándor Virágtól, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivőjétől.
Két halálos áldozatot követelt a baleset
A közlemény a baleset körülményeit is összefoglalja. Eszerint a vádlott 2023. június 10-én kora este autózott Nagykanizsa külterületén 95-99 kilométer/órás sebességgel, annak ellenére, hogy az adott útszakaszra 60 kilométer/órás sebességkorlátozás vonatkozott. Amikor egy kereszteződéshez ért, észlelte, hogy az „Elsőbbségadás kötelező” tábla ellenére kihajtott elé egy autó, amelyben hárman utaztak. A járművet vezető nő édesanyját és négyéves fiát szállította. A férfi fékezett és balra kormányozta kocsiját, azonban – a megengedett sebesség jelentősen túllépése miatt – nem tudta elkerülni az ütközést és nekicsapódott a nő által vezetett autó bal sárvédőjének. A baleset következtében a nagymama a helyszínen, míg lánya a kórházba szállítást követően életét vesztette. A gyermek túlélte az ütközést.
Meg tudott volna állni
A bíróság a vádirattal egyező tényállást állapított meg, kiegészítve az ügyészi vádbeszédben is elhangzott szakértői véleménnyel. Eszerint amikor a sértett – az „Elsőbbségadás kötelező” tábla ellenére – a védett útra való behajtást megkezdte, a vádlott autója 27,4 méterre volt a későbbi ütközési ponttól. Olyan távolságra, amely során a férfi akkor sem tudta volna fékezéssel elkerülni a balesetet, ha betartja a megengedett sebességhatárt. Megállapítást nyert az is, hogy a vádlott már jóval korábban, 51,2 méterről észlelte a kereszteződés felé érkező másik járművet és fékezéssel reagált is. Ha a megengedett sebességgel haladt volna, ez esetben még meg tudott volna állni, amikor kihajtott elé a másik kocsi.
Bűnösnek mondta ki a bíróság
A zalaegerszegi járásbíróság 2025. október 20. napján ítéletet hirdetett az ügyben. A vádlottat bűnösnek mondta ki halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében, és ezért 2 év fogházra ítélte, amelynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette. Emellett 3 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől.
Az ítélet jogerős
A bíróság a döntés során nyomatékos enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a veszélyhelyzetet a sértett keltette az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztásával. Ugyancsak enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott büntetlen előéletű, beismerte a terhére rótt cselekményt, és őszinte megbánással bocsánatot kért a hozzátartozóktól. Súlyosító körülményként értékelte azonban többek között, hogy a férfi alapvető KRESZ-szabályt megszegve két ember halálát okozta. Az ítéletet a felek tudomásul vették, így az jogerős.
