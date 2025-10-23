Pillantsuk meg újra ezt az arcot, és legyünk képesek bármit odaadni érte! (galéria, videó)

Keszthelyen, a Fő téri templomban tartott ökumenikus szentmise után az 1956-os emlékműnél várta az ünneplőket Keszthely Város Önkormányzata és a Goldmark Károly Művelődési Központ. Dr. Tóth Gergely polgármester mondott köszöntőt, melyet ezzel zárt:

"A zsarnokságnak ezer arca van, de a szabadságnak csak egyetlenegy. Felismerték ezt 1956 mártírjai és felismeri ma is az igazságot mindenki, aki valóban és őszintén keresi. Büszkék vagyunk elődeinkre, akiknek ingatag szabadságunkat köszönhetjük... Nekünk nemcsak fiaink és testvéreink, hanem apáink, anyáink és nagyszüleink megvillantották a szabadság egyetlen arcát. Gyönyörködtek benne, de feláldozták jólétüket, otthonukat, akár az életüket is. Azt kívánom Keszthely népének és a magyar nemzetnek, hogy pillantsa meg újra ezt az arcot, a szabadság egyetlen arcát és legyen képes bármit odaadni érte".

1956 kapcsán a szabadságról is szólt dr. Tóth Gergely a keszthelyi városi ünnepségen Fotó: Keszey Ágnes

A keszthelyi városi ünnepség szónoka, dr. Horváth Miklós hadtörténész, egyetemi tanár felidézte az 1956-os történéseket, beszédét a későbbi korok és az '56-os események összevetésével zárta.

"Azok számára, akik átélték a felemelő napokat, majd a tragikus végkifejletet, akár otthon maradtak, akár emigráltak, fontos, szép és egyben fájdalmas is felidézni az emlékeket. A késői születés kegyében részesültek számára azonban - ha ezt kegynek lehet egyáltalán nevezni - a szabadság és függetlenség lehetőségének eufóriáján túl, mégis csak meg kell találni azt a fő gondolatot, amit összekapcsolnak ezzel az évszámmal.

Mi hát az 1956-os magyar forradalom tanulsága, öröksége?

Egyéb fontos tényezők mellett az igazság, az önrendelkezés, a szabadság, a félelem nélküli élet. A demokrácia olyan alapvető egyéni és társadalmi szükséglet, amelynek eléréséért az ember minden áldozatra kész. És ez az örökség, ez az üzenet nem csak Magyarországra vonatkozik, és nem csak a távoli múltra vonatkozó muzeális kincs.

És a sokadszor is feltett kérdés: Mikor lesz 1956. október 23-ából az 1848. március 15-hez hasonló nemzeti ünnep?

Határozott véleményem, hogy szinte minden megvan hozzá, még ha hiányoznak is az olyan egyértelmű szimbolikus személyek, mint Petőfi vagy Kossuth 1848-ban.

'56-nak is megvannak a szent helyei. Budapesten a Műegyetem aulája, ahonnan október 23-án a tüntető menet elindult, a Bem-szobor, ahová érkezett. A harcok híres helyszínei - a Corvin köz, a Kilián laktanya, a Széna tér.

Itt Keszthelyen az Akadémia sok fiatal diákkal, akik számos civillel együtt a budapesti események lelkes támogatói voltak. A városi nemzetőrség megalakítása a rend fenntartására. És november elseje, amikor az országban egyedül itt, Keszthelyen az elesettek emlékére szobrot avattak" - mondta el a hadtörténész, majd Tar Ferenc történész 2016-ban megfogalmazott gondolatait idézte.

„A keszthelyi fehér ember avatására jelentős tömeg gyűlt össze a Fő téren, és Fejes Lajos, a hadosztály parancsnoka is beszédet tartott, amelyben hitet tett a magyar szabadság ügye mellett. A forradalom leverése után a szobor 1957. január 23-ig maradhatott a helyén, majd eltűnt. 2006-ban a fehér emberre emlékeztető márványszobor került ki újra a Fő térre."

