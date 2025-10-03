Stabil a Keszthelyi Kórház jövője – az egészségügyi államtitkár bejelentette az új igazgatót is

A Nagy Bálint országgyűlési képviselő által szervezett megbeszélés központi témája a Keszthelyi Kórház és a térség egészségügye volt. A rendezvényre meghívást kaptak a keszthelyi járás településeinek polgármesterei, valamint a szomszédos községek vezetői is.

– Ezeket a fórumokat azért indítottam el képviselővé választásom után, hogy lehetőséget teremtsek a polgármestereknek arra: közvetlenül találkozzanak kormányzati szereplőkkel, másrészt pedig, hogy egymással is rendszeresen találkozzunk, közösen gondolkodjunk a térséget érintő kérdésekről. Most az egészségügy került fókuszba, s meggyőződésem, ez nem lehet politikai téma. Arra kértem Keszthely polgármesterét is, hagyjon fel a kórház rossz hírét keltő megnyilvánulásokkal – fogalmazott Nagy Bálint.

Közösen, a helyi vezetőkkel

A politikus úgy vélte, a fórum eredményes volt, a résztvevők elmondhatták észrevételeiket, javaslataikat, amelyekre az államtitkár érdemben reagált. „Számára is világossá vált, a kórház fejlesztése kiemelt fontosságú a térség minden települése számára. Képviselőként fontosnak tartottam, hogy ez a párbeszéd közösen, a helyi vezetők bevonásával történjen”, emelte ki a képviselő.

Stabil jövő

Dr. Takács Péter kijelentette: stabil jövőt lát a Keszthelyi Kórház előtt. Az egyik legtöbbször megfogalmazott kérésre is választ adott, amikor bejelentette: dr. Sahin-Tóth Gábor lesz a Keszthelyi Kórház kinevezett főigazgatója.

Demonstráció, a polgármester hívására

Nagy Bálint ugyanakkor sajnálatosnak nevezte, hogy a Tisza Párt aktivistái demonstrációt tartottak a fórum idején.

– Nyilvánvaló, hogy a keszthelyi polgármester hívására érkeztek, ez önmagában is jól mutatja az elmúlt hónapok politikai hergelésének valódi hátterét. Különösen beszédes mindez az elmúlt napokban kiszivárgott kórházbezárási terveik fényében. Mindenki számára világossá vált, miről is szólt az elmúlt időszak Keszthelyen – világított rá Nagy Bálint.

Nem engednek a kórházbezárási terveknek

A fórum során Nagy Bálint átadott egy, szakemberek bevonásával kidolgozott akciótervet is, amely a kórház működését támogató, az önkormányzat számára megfogalmazott javaslatokat tartalmaz.