október 31., péntek

Farkas névnap

16°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szánalmas bohózat?

50 perce

Politikai cirkusz? Újabb pengeváltás a Keszthelyi Kórház ügyében!

Címkék#egészségügy#testület#vita#önkormányzat#Keszthelyi Kórház

Újabb pengeváltás Keszthelyen. A politikai oldalak egymásra mutogatnak a Keszthelyi Kórház ügyében, amelyet Sáringer-Kenyeres Marcell önkormányzati képviselő szerint „a polgármester szánalmas bohózattá silányított”.

Zaol.hu

A testületi ülésen történtekre reagált így a városatya, kijelentve: „Keszthely polgármestere még a saját magára vonatkozó jogszabályokat sem tartja be, és sajnos nem ez volt az első eset”. A mostani javaslata sem szólt másról, mint arról, hogy kihúzza magát a felelősség és a munka alól a Keszthelyi Kórház ügyében, tette hozzá.

keszthelyi Kórház
A Keszthelyi Kórház ügyében nincs egyetértés a politikai oldalak között. Forrás: ZH

Keszthelyi Kórház: jogszabálysértő feladatok? 

– Olyan feladatokat próbált jogszabálysértő módon áthárítani a képviselőkre, amelyek egyértelműen polgármesteri hatáskörbe tartoznak, s amelyekben az Önkormányzati törvény alapján önkormányzati képviselő nem járhat el. Így nem lehet várost irányítani, és főleg a keszthelyiek bizalmát elnyerni – szögezte le Sáringer-Kenyeres Marcell annak kapcsán, hogy a VÁRTAK-többségű testület fideszes képviselőket jelölt ki az egészségüggyel és a kórházzal kapcsolatos feladatokra.

Politikai cirkusz

A sajtótájékoztatón dr. Boldizsár Erzsébet felidézte, a legutóbbi testületi ülésen a Fidesz–KDNP képviselői konkrét akciótervet terjesztettek be a kórház fejlesztése érdekében – olyat, amit a polgármesternek lett volna a feladata kidolgozni. A szavazásnál végül azért tartózkodtak, mert nem akarnak részt venni „egy politikai cirkuszban”. A polgármester továbbra sem akar érdemi munkát végezni, fűzte hozzá a képviselő.

A testületi ülésen dr. Tóth Gergely „olyan feladatokat próbált jogszabálysértő módon áthárítani a képviselőkre, amelyek egyértelműen polgármesteri hatáskörbe tartoznak”, állítja Sáringer-Kenyeres Marcell
Fotó: Palánki Edit

Kórházi Alapot hoznának létre

– Mi viszont dolgozni akarunk és fogunk is Keszthelyért, ezért javaslatot teszünk egy Kórházi Alap létrehozására, amelyből valóban a keszthelyiek érdekét szolgáló fejlesztések valósulhatnak meg. A szükséges forrásokat meg fogjuk jelölni – mert a felesleges pénzszórás helyett a város pénzét a város lakóinak javára kell fordítani – emelte ki dr. Boldizsár Erzsébet, kiemelve: a Fidesz–KDNP képviselői Keszthelyen nem a botrányokban, hanem a megoldásokban érdekeltek.

Hatmilliárdot különítenek el

Közben Nagy Bálint országgyűlési képviselő parlamenti kérdésére válaszul kiderült, a kormány hatmilliárd forintot elkülönít a Keszthelyi Kórház fejlesztésére, s az is jelentős előrelépés, hogy rezidensek érkeztek az intézménybe, akik segítenek az ügyeleti ellátásban is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu