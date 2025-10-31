Politikai cirkusz? Újabb pengeváltás a Keszthelyi Kórház ügyében!

A testületi ülésen történtekre reagált így a városatya, kijelentve: „Keszthely polgármestere még a saját magára vonatkozó jogszabályokat sem tartja be, és sajnos nem ez volt az első eset”. A mostani javaslata sem szólt másról, mint arról, hogy kihúzza magát a felelősség és a munka alól a Keszthelyi Kórház ügyében, tette hozzá.

A Keszthelyi Kórház ügyében nincs egyetértés a politikai oldalak között. Forrás: ZH

Keszthelyi Kórház: jogszabálysértő feladatok?

– Olyan feladatokat próbált jogszabálysértő módon áthárítani a képviselőkre, amelyek egyértelműen polgármesteri hatáskörbe tartoznak, s amelyekben az Önkormányzati törvény alapján önkormányzati képviselő nem járhat el. Így nem lehet várost irányítani, és főleg a keszthelyiek bizalmát elnyerni – szögezte le Sáringer-Kenyeres Marcell annak kapcsán, hogy a VÁRTAK-többségű testület fideszes képviselőket jelölt ki az egészségüggyel és a kórházzal kapcsolatos feladatokra.

Politikai cirkusz

A sajtótájékoztatón dr. Boldizsár Erzsébet felidézte, a legutóbbi testületi ülésen a Fidesz–KDNP képviselői konkrét akciótervet terjesztettek be a kórház fejlesztése érdekében – olyat, amit a polgármesternek lett volna a feladata kidolgozni. A szavazásnál végül azért tartózkodtak, mert nem akarnak részt venni „egy politikai cirkuszban”. A polgármester továbbra sem akar érdemi munkát végezni, fűzte hozzá a képviselő.

A testületi ülésen dr. Tóth Gergely „olyan feladatokat próbált jogszabálysértő módon áthárítani a képviselőkre, amelyek egyértelműen polgármesteri hatáskörbe tartoznak”, állítja Sáringer-Kenyeres Marcell

Fotó: Palánki Edit

Kórházi Alapot hoznának létre

– Mi viszont dolgozni akarunk és fogunk is Keszthelyért, ezért javaslatot teszünk egy Kórházi Alap létrehozására, amelyből valóban a keszthelyiek érdekét szolgáló fejlesztések valósulhatnak meg. A szükséges forrásokat meg fogjuk jelölni – mert a felesleges pénzszórás helyett a város pénzét a város lakóinak javára kell fordítani – emelte ki dr. Boldizsár Erzsébet, kiemelve: a Fidesz–KDNP képviselői Keszthelyen nem a botrányokban, hanem a megoldásokban érdekeltek.

Hatmilliárdot különítenek el

Közben Nagy Bálint országgyűlési képviselő parlamenti kérdésére válaszul kiderült, a kormány hatmilliárd forintot elkülönít a Keszthelyi Kórház fejlesztésére, s az is jelentős előrelépés, hogy rezidensek érkeztek az intézménybe, akik segítenek az ügyeleti ellátásban is.