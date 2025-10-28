október 28., kedd

Országgyűlési kérdés-válasz

1 órája

Hatmilliárdos fejlesztési tervet dolgoztak ki a Keszthelyi Kórházra – jelentette be Nagy Bálint

Címkék#Nagy Bálint#fejlesztés#Keszthelyi Kórház

"Jó hír: további hat milliárd forintos terv a Keszthelyi Kórháznak" – adta hírül Nagy Bálint a közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő hétfőn szóbeli kérdést tett fel a Parlamentben az illetékes minisztérium vezetésének a Keszthelyi Kórház jövőjéről. Az államtitkár válaszában jelentős tervekről számolt be a térség lakóit is ellátó egészségügyi intézmény kapcsán.

Keszey Ágnes

A Keszthelyi Kórház jelenével és jövőjével kapcsolatos kérdések élénken foglalkoztatják a közvéleményt. Nagy Bálint országgyűlési képviselő hétfőn az Országgyűlés ülésén a kormányzati elképzelések iránt érdeklődve szólalt fel. Keszthely és térsége nevében megköszönte a kormány eddigi támogatását és érdeklődött a jövőbeni tervek és támogatás iránt. Nagy Bálint országgyűlési képviselő kérdésére Rétvári Bence miniszterhelyettes adott választ.

keszthelyi kórház
A Keszthelyi Kórház jövője is téma volt az Országgyűlés ülésén 

A baloldal kórházakat zárna be, a FIDESZ-KDNP fejleszt - mondta el az államtitkár

- Minden város, minden térség számára az egyik legfontosabb kérdés valóban a saját egészségügyi intézményének, kórházának jövője. Ha a FIDESZ-KDNP folytatja a kormányzást, akkor a keszthelyi kórháznak stabil jövőképe van. Nem csak hogy megmarad, hanem fejlődni fog. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ha a baloldalon bármilyen formáció került volna hatalomra Magyarországon - hívhattuk azt DK-nak, hívhattuk azt Márki-Zay Péternek, vagy hívhatjuk az Magyar Péternek - ugyanúgy veszélybe került a vidéki, kisebb kórházak jövője. Hiszen a DK programja az volt, hogy a kórházak 45 százalékát zárnák be. Márki-Zay Péter is elmondta, hogy nincs szükség vidéki, kis kórházi osztályokra, helyette menjenek mondjuk Indiába szemészetre a magyar betegek. Ezt látjuk a Tisza párt mostani programjában is, amelyik hét regionális kórházba összpontosítaná az egészségügyi dolgozókat és a gyógyítást. Ez egyet jelent a vidéki kis kórházak elsorvasztásával. Ezt szó szerint ki is mondta Tarr Zoltán, hogy át kell gondolni például a kórházi ágyak számát különböző osztályokon a jövőben, hogy hatékonyabb és rugalmasabb legyen a rendszer - mondta  el az államtitkár.

Rétvári Bence hozzátette: tudjuk, hogy a "hatékonyabb és rugalmasabb" rendszer a baloldal szóhasználatában a kórházak bezárását és leépítését jelentené. Kiemelte: ezzel szemben a kormány fontosnak tartja kórház fejlesztését. 
Keszthelyen most is zajlik egy egymilliárd forint összértékű fejlesztés, melynek keretében: 

  • teljesen megújult, esztétikusabb és biztonságosabb lett  a C épület homlokzata
  • hőszigetelést kapott a lapostető
  • felújították a folyosókat és az árnyékolókat
  • korszerűsítették a belső parkolókat és a betegszállítás útvonalát.
    Az is fontos előrelépés, hogy nemrégiben betöltötték a főigazgatói posztot, stabil az intézmény működése
 Egymilliárd forint összértékű fejlesztés  történt a Keszthelyi Kórházban
Forrás: Nagy Bálint/Facebook

A Keszthelyi Kórház további fejlesztésére komoly tervek vannak 

– A kórház fejlesztésére hat milliárd forintos tervei vannak az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, ezek benne vannak a tízéves ágazati beruházási tervben. Tehát nem csak hogy fenntartani, de sok-sok milliárd forintért fejleszteni is akarjuk a Keszthelyi Kórházat. Csak a FIDESZ-KDNP a garancia a kórház megmaradására és fejlesztésére  – mondta Rétvári Bence államtitkár az Országgyűlés ülésén. 

Nagy Bálint néhány hete ismertette: a Keszthelyi Kórház jövője érdekében összeállítottak egy akciótervet "Mit tehet a keszthelyi önkormányzat a kórházunk jövőjéért?" címmel, melyben segítségként konkrét lépéseket, intézkedéséket javasolnak a városvezetésnek az egészségügyi intézmény jövője, a betegellátás fejlesztése, a szakorvosok idecsábítása és megtartása érdekében. 

Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán ezzel kapcsolatban közölte: " A Keszthelyi Kórház fejlesztésére vonatkozó javaslataimat a héten tárgyalja a keszthelyi önkormányzat képviselő-testülete. Remélem, a mellébeszélés helyett végre érdemi munka indul el a városvezetés részéről!"

 

