Hatmilliárdos fejlesztési tervet dolgoztak ki a Keszthelyi Kórházra – jelentette be Nagy Bálint

A Keszthelyi Kórház jelenével és jövőjével kapcsolatos kérdések élénken foglalkoztatják a közvéleményt. Nagy Bálint országgyűlési képviselő hétfőn az Országgyűlés ülésén a kormányzati elképzelések iránt érdeklődve szólalt fel. Keszthely és térsége nevében megköszönte a kormány eddigi támogatását és érdeklődött a jövőbeni tervek és támogatás iránt. Nagy Bálint országgyűlési képviselő kérdésére Rétvári Bence miniszterhelyettes adott választ.

A Keszthelyi Kórház jövője is téma volt az Országgyűlés ülésén

A baloldal kórházakat zárna be, a FIDESZ-KDNP fejleszt - mondta el az államtitkár

- Minden város, minden térség számára az egyik legfontosabb kérdés valóban a saját egészségügyi intézményének, kórházának jövője. Ha a FIDESZ-KDNP folytatja a kormányzást, akkor a keszthelyi kórháznak stabil jövőképe van. Nem csak hogy megmarad, hanem fejlődni fog. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ha a baloldalon bármilyen formáció került volna hatalomra Magyarországon - hívhattuk azt DK-nak, hívhattuk azt Márki-Zay Péternek, vagy hívhatjuk az Magyar Péternek - ugyanúgy veszélybe került a vidéki, kisebb kórházak jövője. Hiszen a DK programja az volt, hogy a kórházak 45 százalékát zárnák be. Márki-Zay Péter is elmondta, hogy nincs szükség vidéki, kis kórházi osztályokra, helyette menjenek mondjuk Indiába szemészetre a magyar betegek. Ezt látjuk a Tisza párt mostani programjában is, amelyik hét regionális kórházba összpontosítaná az egészségügyi dolgozókat és a gyógyítást. Ez egyet jelent a vidéki kis kórházak elsorvasztásával. Ezt szó szerint ki is mondta Tarr Zoltán, hogy át kell gondolni például a kórházi ágyak számát különböző osztályokon a jövőben, hogy hatékonyabb és rugalmasabb legyen a rendszer - mondta el az államtitkár.

Rétvári Bence hozzátette: tudjuk, hogy a "hatékonyabb és rugalmasabb" rendszer a baloldal szóhasználatában a kórházak bezárását és leépítését jelentené. Kiemelte: ezzel szemben a kormány fontosnak tartja kórház fejlesztését.

Keszthelyen most is zajlik egy egymilliárd forint összértékű fejlesztés, melynek keretében: