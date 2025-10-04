október 5., vasárnap

Aurél névnap

+15
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Év háza

16 órája

A legszebb középületnek választották ezt a zalai intézményt

Címkék#Kisberzsenyi-Nagy György#Év háza#épület

Keszthelyi épület is díjat nyert az idei Év háza pályázaton.

Zaol.hu
A legszebb középületnek választották ezt a zalai intézményt

Forrás: zaol.hu

A 2025. évi Év háza pályázat díjátadó ünnepségét tartották október 1-jén a Symbol Budapestben. Idén összesen 31 lakóépületet és 23 középületet neveztek az építészeti pályázatra. A középületek kategóriában a fődíjat Kisberzsenyi-Nagy György vehette át, amelyet a szakmai zsűri a felújított keszthelyi „kiskastély”, a műemléki épületből kialakított Római Katolikus Óvoda újrahasznosításáért ítélt oda. Az indoklásban a zsűri elnöke, Noll Tamás építész kiemelte, hogy a közel két évszázados, az utóbbi időben teljesen lepusztult épület megmentése, és a mai kor esztétikai és építészmérnöki igényeinek magas színvonalon történő átformálása volt a példaértékű módon megoldott feladat ezzel a munkával – írja a sokszínűvidék.hu.

Az épület Az Év Balatoni Háza 2024 díjátadóján is sikeresen szerepelt, hiszen három díjat is bezsebelt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu