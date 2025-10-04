A legszebb középületnek választották ezt a zalai intézményt

A 2025. évi Év háza pályázat díjátadó ünnepségét tartották október 1-jén a Symbol Budapestben. Idén összesen 31 lakóépületet és 23 középületet neveztek az építészeti pályázatra. A középületek kategóriában a fődíjat Kisberzsenyi-Nagy György vehette át, amelyet a szakmai zsűri a felújított keszthelyi „kiskastély”, a műemléki épületből kialakított Római Katolikus Óvoda újrahasznosításáért ítélt oda. Az indoklásban a zsűri elnöke, Noll Tamás építész kiemelte, hogy a közel két évszázados, az utóbbi időben teljesen lepusztult épület megmentése, és a mai kor esztétikai és építészmérnöki igényeinek magas színvonalon történő átformálása volt a példaértékű módon megoldott feladat ezzel a munkával – írja a sokszínűvidék.hu.

Az épület Az Év Balatoni Háza 2024 díjátadóján is sikeresen szerepelt, hiszen három díjat is bezsebelt.