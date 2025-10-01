Kész átverés! Több százezret bukott a nő, mert hitt a romantikus csalónak

Egy 67 éves, Pápa környéki nő tett feljelentést, mivel becsapták, írja a police.hu. Egy közösségi platformon ismerkedett meg a férfival, aki egy külföldi együttes producerének adta ki magát. Írogattak egymásnak fordítóprogrammal, majd a férfi közölte: szeretete jeléül csomagot küld neki, csupán a szállítási költséget, 157 ezer forintot kellene kifizetnie. A sértett elutalta a summát, ezután viszont az álproducer még 300 ezer forintot kért, mert "a határnál elakadt a csomag". A nő ekkor szembesült azzal, hogy becsapták.

A rendőrség arra int: a romantikus csalók gyakran a közösségi média felületein szemelik ki leendő áldozatukat, majd a bizalom megszerzése után, egy hihetőnek tűnő történettel használják ki a romantikus kapcsolat illúzióját, és pénzt csalnak ki tőlük.