Ne dőljünk be!

1 órája

Kész átverés! Több százezret bukott a nő, mert hitt a romantikus csalónak

Címkék#áldozat#romantikus#csalás#producer

Egy neves külföldi zenekar producerének adta ki magát egy csaló, aki át is verte dunántúli áldozatát. Az asszony több százezer forintot bukott.

Zaol.hu

Egy 67 éves, Pápa környéki nő tett feljelentést, mivel becsapták, írja a police.hu. Egy közösségi platformon ismerkedett meg a férfival, aki egy külföldi együttes producerének adta ki magát. Írogattak egymásnak fordítóprogrammal, majd a férfi közölte: szeretete jeléül csomagot küld neki, csupán a szállítási költséget, 157 ezer forintot kellene kifizetnie. A sértett elutalta a summát, ezután viszont az álproducer még 300 ezer forintot kért, mert "a határnál elakadt a csomag". A nő ekkor szembesült azzal, hogy becsapták. 

A rendőrség arra int: a romantikus csalók gyakran a közösségi média felületein szemelik ki leendő áldozatukat, majd a bizalom megszerzése után, egy hihetőnek tűnő történettel használják ki a romantikus kapcsolat illúzióját, és pénzt csalnak ki tőlük.

A filmekben minden más... A csalók viszont visszaélnek az érzelmekkel. A Bridget Jones naplója csak egy romantikus mese...
Forrás:  AFP

 

 

