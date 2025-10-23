Ez a prostituált "aranyat ért", kézről kézre adták, még Németországba is elvitték

Kerítés bűntette és más bűncselekmények: a vád szerint az I. rendű vádlott 2021 végén ismerkedett meg egy több éve prostituáltként dolgozó nővel. A férfi a bizalmába férkőzött és rábírta, hogy az általa ígért szállásért és gondoskodásért cserébe az ő közreműködésével folytassa prostitúciós tevékenységét, közölte a Zalaegerszegi Törvényszék. A nő 2022 februárjától egy keszthelyi, az I. rendű vádlott által bérelt szálláson kínált szexuális szolgáltatásokat. A tevékenységet a férfi szervezte, s a befolyt összegek felett is ő rendelkezett. A szolgáltatások lebonyolításába 2022 júniusában az I. rendű vádlott élettársa (a III. rendű vádlott) és a bátyja (a II. rendű vádlott) is bekapcsolódott: továbbították a beszedett pénzt a férfinek, új szálláshelyeket béreltek és házhoz is vitték a nőt. Ugyanebben az időszakban a prostituáltat beköltöztették a II. rendű vádlott családjának házába, tevékenységét részben itt is folytatta. 2022 júliusában a nőt a IV. rendű vádlott – az I. rendű társa megbízásából – 1 hónapra Németországba vitte, ahol segítette a nő prostitúciós tevékenységét, s az ebből fakadó bevételt Magyarországra továbbították az I. rendű vádlottnak.

Kerítés bűntette a vád. A hölgyet Németországba is elvitték. Fotó: illusztráció

A kerítés bűntette nem volt elég

A vádlottak mindezeken felül több alkalommal fogyasztottak kábítószert, a II. és III. rendűek pedig másnak is adtak belőle. A bíróság az V. rendű vádlottal szemben a 2025. január 23-án megtartott előkészítő ülésen hozott jogerős ítéletet. A férfit bűnösnek találta kábítószer birtoklásának vétségében, ezért őt 8 hónap fogházbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

