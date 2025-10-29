október 29., szerda

Tisztelet

46 perce

Keféit nem eldobásra gyártotta – a legendás zalaegerszegi kefekötőt most a világ is megismerheti (videó)

Címkék#videó#kisiparos#Zalaegerszeg#turista

A piac városi és megyei könyvtár felőli oldalán ült, egy csenevész fácska árnyékában, asztalkáján katonás rendben sorakoztak munkái. Ő volt Szabó Gyula, a látássérült kefekötőmester, aki 2015. szeptember elejéig árusított a zalaegerszegi piac sarkán, és akit most a világ is megismerhet egy Fülöp-szigeteki turista Reels-videójából.

Antal Lívia

Mindenki Gyula bácsija 1921-ben Zalaszántón született, majd a szombathelyi Vakok Intézetében tanulta ki a kefekötő és cirokseprű-készítő szakmát. Zalaegerszegre 1945-ben költözött, és vált a piac jellegzetes alakjává a kefekötő mester, aki természetes anyagokból – főleg ló- és sertésszőrből s növényi rostból – készített sokféle célt szolgáló tisztítóeszközöket, keféket, sőt még fogkefét is. Nem eldobásra, hanem örök használatra gyártotta. 

Gyula bácsi, a legendás kefekötőmester kicsivel több mint tíz évvel ezelőtt még árulta portékáit. Zsánerszobrára egy turista, Cris Ventura is felfigyelt a zalaegerszegi piacon.
Forrás: Cris Ventura videó

Kefekötőmester – alakját nem csak az emlékezet őrzi

A 2016-ban elhunyt, nagy népszerűségnek örvendő kisiparos tiszteletére a zalai vármegyeszékhely önkormányzata köztéri szobrot emeltetett. Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászművész, Zalaegerszeg díszpolgára alkotását 2017 júniusában avatták fel, amely nagyjából azon a helyen áll, ahol Gyula bácsi árulni szokta portékáit. Zsánerszobra és asztalkáján felsorakoztatott keféi, partvisai sokakat csodálkozásra késztetnek, hiszen ma már nem készítenek ilyen kézműves termékeket. Cris Ventura, egy Fülöp-szigeteki turista is felfigyelt a város kisiparosának emléket állító alkotásra, aki a Facebookon közzétett Reels-videói szerint számos országban, városban örökít meg helyre jellemző épületeket, szobrokat. Bejegyzésében Zalaegerszeget csodálatos helynek, piacát szépnek nevezi.

 

