Még pálinkás is van

58 perce

Sütőtökös és mézeskalácsos fekete – Zalában is hódít a kávézás élménye (galéria)

Címkék#kávé#capuccino#forró csokoládé#fogyasztás

Hétfőn, szeptember 29-én volt a kávé világnapja. Nem is gondolnánk, hogy az elmúlt évszázadok alatt mennyit változtak a kávézási szokások, s hogy a kávéfogyasztás Magyarországon igencsak népszerű. A lakosság több mint fele napi 2-3 kávét iszik. A zalaegerszegi Fontana Kávé és Csokibárban 2019 óta kezdhetjük a reggelünket a finom gőzölgő vagy éppen habos ital mellett.

Mozsár Eszter

Akár George Clooney is megirigyelhetné kis országunkat, ahol a KSH legfrissebb adatai szerint a magyar háztartások egy főre jutó, éves kávéra fordított kiadásai 14 ezer 756 forintot tettek ki. A kávéfogyasztás Magyarországon tehát jelentősnek mondható. „A számításokba beletartoztak a szemes-, őrölt, pörkölt, instant és ízesített kávék, a kávékapszulák, valamint a kávékivonatok és -sűrítmények vásárlásai”, a kávéházakban, cukrászdákban, éttermekben való fogyasztást külön mérték. Régen még a szárított babszemeket rágcsálták az emberek, ám az eltelt évszázadokban nagyon változatosan készítik a kávét. Jemenben fedezték fel élénkítő hatását, az arab zarándokok vitték Mekkába, majd onnan terjedt el a Közel-Keleten. Az első kávés zsákok az 1600-as években érkeztek Velencébe, így Európába. S hogy milyenek a kávézási szokások? Soós Ibolya mesélt nekünk, természetesen egy capuccino mellett.

kávéfogyasztás Magyarországon
Borza Bianka felszolgáló a latte macchiatót szolgálja fel a Fontana Kávé és Csokibárban. A kávéfogyasztás Magyarországon jelentősnek mondható. A háttérben Soós Ibolya üzletvezető és Szabó Gergő felszolgáló.
Fotó: Pezzetta Umberto

Kávéfogyasztás Magyarországon: ezek az ízek jönnek be a zalaiaknak

A zalaegerszegi vendéglátóhely hat éve működik a belvárosban, a tulajdonos-üzletvezetőt gyermekkora óta kávéillat lengi körbe. Egyszóval Soós Ibolya szenvedélye a kávé és a csokoládé, húsz éves kora óta fogyasztja a fekete minden változatát. Elvégezte a barista képzést, s nagyon sok tapasztalatokat gyűjtött a kávéházi látogatások során. 

Másfél évig jártam a kávézókat, kerestem a megfelelő ízvilágot. Próbáltam olyan kávét keresni, ami mindenki számára középutat jelent: nem túl erős, nem túl lágy, közepes pörkölésű – felelte Ibolya. Kettő fajtával kezdtem, s a zalaegerszegi fogyasztókat figyelve döntöttem a 75 százalék arabica-25 százalék robusta keverék mellett, ez az alapja kávéinknak. A presszó, ristretto, americano mellett egyre több a tejes és növényi tejes változat. Különlegesség még a pálinkás coretto, az ír és a mexikói kávé. Ma már mindenki ismeri a cortado, capuccino, espresso macchiato vagy caffe latte és a mézes melange változatokat, az mind iható nálunk. A kedvenc kávéfajták közül szinte minden megtalálható. 

A kávéfogyasztás Magyarországon igen népszerű. Sokan kedvelik a capuccinót is.
Fotó: Pezzetta Umberto

Kávékülönlegesség az ínyenceknek

A Fontana Kávé és Csokibár természetesen saját kávét is kínál, ami 25 ml eszpresszóból, 100 milliliter tejkrémből és 1 szelet étcsokoládéból áll. Sokan a feketék mellett a forró csokoládé miatt keresik fel a vendéglátóhelyet. Manapság divatos különféle ízvilágot csempészni az italokba, így készül karamellás, kókuszos, csokoládés, mogyorós, vaníliás, sütőtökös, mézeskalács ízű is ebben az egerszegi kávézóban. A vendégek többsége fél 9-11 óra között érkezik, főleg a kismamák és a nyugdíjasok. Ebéd után indul meg a következő kávézós turnus, majd délután érkeznek még az üzletfelekkel tárgyalók, baráti társaságok. Nagyon ritkán isznak este kávét. Korábbi cikkünkben a Google értékelések alapján készült legjobb zalai kávézókat szedtük össze.

Kávé világnapja, így készül a finom fekete

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

 


 


 

