Katonaság testközelből: látványos harcászati bemutatót ígérnek

A nyílt nap a honvédség, a civil lakosság, valamint a fiatalok közötti kapcsolat erősítését, a katonai hagyományok ápolását és a közösségépítést szolgálja, egyben lehetőséget teremtve arra, hogy az érdeklődők közelebbről is megismerjék a Magyar Honvédség mindennapjait. A várható program szerint 10 órától lesz dinamikus harcászati, majd közelharc bemutató és 10.30 órakor a Kaposvár Helyőrségi Zenekara ad műsort, 11 órakor Bűvész Fecó műsorát láthatják az érdeklődők. Ezután 13 órától a Kanizsai Fiatalok Közössége lép fel, majd 13.30 órától Varga Viktor énekes ad koncertet.





