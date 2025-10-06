29 perce
Katonaság testközelből: látványos harcászati bemutatót ígérnek
A Zászlóanya 5. Területvédelmi Ezredért Alapítvány és a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred közösen rendezi meg a Területvédelmi Ezred ingyenesen látogatható nyílt napját október 18-án szombaton, a nagykanizsai Erdész utca 26. szám alatti katonai objektumban.
Nyáron a repülőnapra a Magyar Honvédség is kitelepült a gyerekek legnagyobb örömére. Most az Erdész utca 26. szám alatt lesz nyílt nap
Fotó: archív/Szakony Attila
A nyílt nap a honvédség, a civil lakosság, valamint a fiatalok közötti kapcsolat erősítését, a katonai hagyományok ápolását és a közösségépítést szolgálja, egyben lehetőséget teremtve arra, hogy az érdeklődők közelebbről is megismerjék a Magyar Honvédség mindennapjait. A várható program szerint 10 órától lesz dinamikus harcászati, majd közelharc bemutató és 10.30 órakor a Kaposvár Helyőrségi Zenekara ad műsort, 11 órakor Bűvész Fecó műsorát láthatják az érdeklődők. Ezután 13 órától a Kanizsai Fiatalok Közössége lép fel, majd 13.30 órától Varga Viktor énekes ad koncertet.