október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingyenes program

29 perce

Katonaság testközelből: látványos harcászati bemutatót ígérnek

Címkék#honvédségi#honvédség#katonaság#Magyar Honvédség

A Zászlóanya 5. Területvédelmi Ezredért Alapítvány és a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred közösen rendezi meg a Területvédelmi Ezred ingyenesen látogatható nyílt napját október 18-án szombaton, a nagykanizsai Erdész utca 26. szám alatti katonai objektumban.

Benedek Bálint
Katonaság testközelből: látványos harcászati bemutatót ígérnek

Nyáron a repülőnapra a Magyar Honvédség is kitelepült a gyerekek legnagyobb örömére. Most az Erdész utca 26. szám alatt lesz nyílt nap

Fotó: archív/Szakony Attila

A nyílt nap a honvédség, a civil lakosság, valamint a fiatalok közötti kapcsolat erősítését, a katonai hagyományok ápolását és a közösségépítést szolgálja, egyben lehetőséget teremtve arra, hogy az érdeklődők közelebbről is megismerjék a Magyar Honvédség mindennapjait. A várható program szerint 10 órától lesz dinamikus harcászati, majd közelharc bemutató és 10.30 órakor a Kaposvár Helyőrségi Zenekara ad műsort, 11 órakor Bűvész Fecó műsorát láthatják az érdeklődők. Ezután 13 órától a Kanizsai Fiatalok Közössége lép fel, majd 13.30 órától Varga Viktor énekes ad koncertet.
 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu