Katonai helikopterek okoztak riadalmat Zala közelében (videó)

Korábban és a hét közepén is beszámoltunk arról, hogy Zalában, illetve környéken a Magyar Honvédség kijelölt állománya az ADAPTIVE HUSSARS 2025 (ADHU25) hazai rendezésű nagy láthatóságú, nemzetközi gyakorlatot tart. Ebben az időszakban, vagyis egészen október 10-ig péntekig megnövekedett katonai járműforgalomra és fokozott zajhatásra lehet számítani.