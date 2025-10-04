1 órája
Katonai helikopterek okoztak riadalmat Zala közelében (videó)
Katonai helikopterek köröznek Pogányszentpéter felett – jelentette egyik olvasónk szombaton délelőtt. A zalai vármegyehatár melletti somogyi településen élőket meglepték a különleges vendégek, néhányan megijedtek. Hogy mi történik, arról cikkünkben olvashatnak.
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció
Korábban és a hét közepén is beszámoltunk arról, hogy Zalában, illetve környéken a Magyar Honvédség kijelölt állománya az ADAPTIVE HUSSARS 2025 (ADHU25) hazai rendezésű nagy láthatóságú, nemzetközi gyakorlatot tart. Ebben az időszakban, vagyis egészen október 10-ig péntekig megnövekedett katonai járműforgalomra és fokozott zajhatásra lehet számítani.
