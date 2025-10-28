1 órája
Katonai célú használatra alakítanak át több dunántúli vasútállomást, Zala is érintett
Összesen tizenegy állomáson készítik elő a polgári-katonai használathoz szükséges logisztikai feltételek megteremtését. A tervek szerint a két kilométernyi új felsővezeték-hálózat mellett a beruházás kivitelezési szakaszában 21 kilométer vágányhálózat is épülne, írja a Magyar Építők.
A Vasútvillamosító Kft. végezheti el közel 2 milliárd forintból a nyugat-magyarországi TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózat) vasútállomások esetében a polgári és katonai célú logisztikai átalakításokhoz szükséges előkészítő feladatokat – írja a magyarepitok.hu. A portál kiemeli, hogy a napokban jelent meg az erről szóló hirdetmény az uniós közbeszerzési értesítőben.
Együtt szolgálnák ki a polgári és a katonai szállítási igényeket
A fejlesztési projektet a MÁV Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen, társkedvezményezettként valósítja meg. A fejlesztés célja, hogy olyan műszaki és logisztikai feltételekkel rendelkezzenek az ország nyugati és délnyugati térségében található vasútállomások, amelyek lehetővé teszik a polgári és katonai szállítási igények együttes kiszolgálását.
A tervezési projekt összesen 113 vágányhálózati kitérő cseréjét, továbbá több mint 21 kilométer vágányépítés és két kilométer felsővezeték-hálózat kiépítésének előkészítését tartalmazza.
Zalában Murakeresztúr érintett
A MÁV Zrt. a projektet három önálló részajánlati csomagra bontotta, lehetőséget biztosítva a szakaszonkénti szerződéskötésre. Az első rész az 1-es vonalhoz kapcsolódó állomásokat – Hegyeshalmot, Nagyszentjánost, Komáromot és Almásfüzitőt –, a második a 20-as vonalhoz tartozó Bobát, Hajmáskért és Várpalotát, míg a harmadik a dél-dunántúli, 30-as, 40-es és 41-es vonalak mentén fekvő Murakeresztúrt, Dombóvárt, Sárbogárdot és Kiskorpádot foglalja magában.
