Szépkorúak köszöntése

23 perce

A szép szavak mellé jó tanácsokat is kaptak az idősek a zalai falu ünnepén

Ünnepelt a zalai település. Vasárnap rendeztek ünnepséget a kultúrházban Kálócfa szépkorú lakóinak.

Korosa Titanilla

Kálócfa önkormányzata évről évre vendégül látja ebben az időszakban a település időseit, a szépkorúak köszöntése minden alkalommal jó hangulatban telik az alig 130 fős faluban.

Kálócfa
Kálócfa időseit köszöntötték. Képen hátul b-j Szabó András és Pácsonyi Imre
Forrás: Kálócfa Önkormányzat

Kálócfa időseit köszöntötték

Szabó András, Kálócfa polgármestere köszöntötte az idősek napja alkalmából megjelent helyieket, majd Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke mondta el ünnepi gondolatait.

A szépkorúak ünnepén minden évben köszöntik a jubiláns kerek évfordulósokat, ez alkalommal hat nyugdíjast szólítottak meg. Pácsonyi Imre külön köszöntötte a legidősebb hölgyet és urat, Gombás Istvánnét és Göncz Lajost. 

A rendezvényen ezután Gróf János alezredes, a Lenti Rendőrkapitányság körzeti megbízott alosztályának vezetője tartott tájékoztatót a lakosságot érintő veszélyekről, telefonos, internetes csalókról, házalókról.

A továbbiakban könnyedebb vizekre eveztek, a szilvágyi népdalkör, majd Jurina Bea és Szilinyi Arnold énekelt ismert operett és retró slágereket, végül vacsora következett.

 

