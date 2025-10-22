A szép szavak mellé jó tanácsokat is kaptak az idősek a zalai falu ünnepén

Kálócfa önkormányzata évről évre vendégül látja ebben az időszakban a település időseit, a szépkorúak köszöntése minden alkalommal jó hangulatban telik az alig 130 fős faluban.

Kálócfa időseit köszöntötték. Képen hátul b-j Szabó András és Pácsonyi Imre

Forrás: Kálócfa Önkormányzat

Szabó András, Kálócfa polgármestere köszöntötte az idősek napja alkalmából megjelent helyieket, majd Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke mondta el ünnepi gondolatait.

A szépkorúak ünnepén minden évben köszöntik a jubiláns kerek évfordulósokat, ez alkalommal hat nyugdíjast szólítottak meg. Pácsonyi Imre külön köszöntötte a legidősebb hölgyet és urat, Gombás Istvánnét és Göncz Lajost.

A rendezvényen ezután Gróf János alezredes, a Lenti Rendőrkapitányság körzeti megbízott alosztályának vezetője tartott tájékoztatót a lakosságot érintő veszélyekről, telefonos, internetes csalókról, házalókról.

A továbbiakban könnyedebb vizekre eveztek, a szilvágyi népdalkör, majd Jurina Bea és Szilinyi Arnold énekelt ismert operett és retró slágereket, végül vacsora következett.