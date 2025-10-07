Különleges hagyományt ápol ez a zalai település - meghatottan figyelte a történéseket a több száz fős közönség

Hazaszeretet, nemzettisztelet, hőseink emlékezete 17 év óta a murakeresztúri iskolai gyermeknevelés tükrében. A Zrínyi név nemcsak az iskolázottak, de a Kárpát-medence népei legegyszerűbb polgárainak tudatában is ott van mint nemzetféltő, hazát és kereszténységet védő hős harcos, akit a horvát és a magyar történelem kiemelkedő személyiségeként tisztelnek. Ezen famíliának talán legkiemelkedőbb tagja az Európa-hírű gróf Zrínyi (horvátul Zrinski) György és Széchy Magdolna magyar grófnő elsőszülött fia, a költő és hadvezér jelzővel illetett VII. Zrínyi Miklós volt. Kevéssel 44. életévét betöltve a hatalmas katonai sikerek, hadtörténeti munkák mellett európai szintű műveltségével a kor irodalmában is kiemelkedő költészeti stílust hagyott emlékül. Ezért nem volt nehéz az illetékesek választása, amikor a Kárpát-haza településein tereket, utcákat kellett elnevezni és szobrokat emelni, írja a kadétavatás apropóján Paál István.

Kadétavatás Murakeresztúron. Elöl az öt fiatal a ceremónia résztvevői társaságában.

Forrás: Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület hivatalos oldala

Ezen szellemiség inspirálta a murakeresztúriakat, akik iskolájuk elnevezését is túlszárnyalva 17 évvel ezelőtt megalapították a Zrínyi Kadétok Egyesületét, amellyel új példa- és tekintélylétrehozó folyamat vette kezdetét, nemcsak az oktatásban, hanem a pozitív tanulói viselkedésben és a hazafias gondolkodásban is. Ezt erősítette az évenkénti 4-6 kiválasztottban a korhű harcos öltözet a hozzávaló szablyával az évenkénti ünnepélyes avatáson, amelynek díszkörítését mindig a Csáktornyai Zrínyi Gárda adta, s a katonás mozgású hagyományőrzők látványa színesítette.

Ünnepélyes kadétavatás 17. alkalommal

Ilyen ünnepélyes kadétavatást tartottak szeptember 26-án a Zrínyi Miklós Általános Iskola és Művelődési Ház közös kultúrtermében egész napos rendezvénysorozat keretében valamennyi - fegyelmezetten viselkedő – iskolás, sok szülő és meghívott vendégek jelenlétében. A rendezvény fő szervezője és levezetője a Zrínyi Kadétok Egyesület alapító elnöke, nyugdíjas iskolaigazgató, Kovácsné Kővágó Anna, a Magyar Kultúra Lovagja, aki immár 17. alkalommal szervezte meg a színvonalas ünnepséget. Az avatás bevezetőjeként az elnök szólította az avatandókat s a ceremóniában résztvevőket,

prof. dr Gadányi Károlyt, a település díszpolgárát, volt főiskolai rektort,

vitéz Inkey Farkas Mártont, a Zrínyi Miklós Rend főkapitányát és

rendtárs nejét, Hermann Beáta iskolaigazgatót,

Tislerics Antal egyesületi alelnököt és

Paál Istvánt, a Rákóczi Szövetség zalaegerszegi elnökét, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség örökös tiszteletbeli elnökét.

Új Zrínyi ifjúsági egyesületet hoznak létre

Az öt fiatal látványos és ünnepélyes avatása büszke mosolyt varázsolt a több száz fős közönség arcára, a felemelő ceremóniát közös fotók készítése, majd fogadás követte. Ennek helyszínén baráti beszélgetés keretében elhangzott, hogy a Zrínyi Rend szervezésében november 22-én a korábbi években felnőtté vált Zrínyi-kadétokból létrehoznak egy új Zrínyi ifjúsági egyesületet, amely tagjainak avatására a tanácskozás résztvevői meghívást kaptak.