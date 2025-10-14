Még a gatyában is találtak drogot a zalai rendőrök! Zsinórban buktak meg...

Erről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai számoltak be hétfőn délután a police.hu oldalon. Mint írták: a rendőrök a DELTA Program keretében nemcsak a terjesztők, hanem a fogyasztók kiszűrésére is nagy hangsúlyt fektetnek. A hétvégén Zala vármegyében ennek megfelelően több büntetőeljárás is indult kábítószer birtoklásának vétsége miatt.

A zalai rendőrök több eljárást is indítottak kábítószer birtoklása miatt

Forrás: police.hu

Agresszív viselkedés

A konkrét esetek egyike Keszthelyen történt, ahol október 10-én késő este kért segítséget egy nő a rendőröktől. Elmondása szerint 20 éves fia képzelődött és agresszívvá vált, ezért azt feltételezte, hogy a fiatalember fogyasztott "valamit". A drogteszt metamfetaminra és THC-ra is pozitív értéket mutatott, a kutatás során pedig 110 gramm növényi anyag került elő.

A lefoglalt drog egy része. A rendőrök kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást

Forrás: police.hu

Kábítószer birtoklása miatt indult eljárás

Másnap Lentiben jelentek meg a rendőrök egy háznál, ahol mintegy 200 gramm droggyanús anyagot találtak, és a 22 éves férfi tesztje THC és kokain fogyasztását támasztotta alá. Vasárnap este pedig Nagykanizsán, az Erdész utcában állítottak meg a járőrök egy személyautót, amiből kettő féltéglányi cannabis került elő. A jármű vezetőjét és utasát további mintavétel céljából előállították a rendőrkapitányságra, ahol ruházatukat is átvizsgálták. Ennek során a sofőr alsóneműjében szintén találtak alufóliába csomagolt drogot a rendőrök.