Nem hiszed el, mit tanulnak ma a gimnazisták – a K-pop miatt koreaiul beszélnek
Ki a Bias-od? Stan vagy? Tudod, mi a Selca day? Miért örülhetsz, ha a Hyung / Noona / Oppa / Unnie kifejezéssel említ valaki? És ki ismeri őket: BTS, Blackpink, Twice?
A Blackpink is a korei pop idolja
Forrás: Blackpink/Facebook
Kamaszok és tinik szülei nagy eséllyel ismerik, vagy legalábbis hallották már e kifejezéseket és azt is tudják, hogy az utolsó három szó egy-egy együttes neve. Ráadásul világhírű formációké, melyek a magyar tinik szívét is meghódították. Néhány éve robbant be hazánkba is a K-pop, melynek népszerűsége most is a csúcson van.
Ilyen a K-pop
A K-pop -a koreai popzene, mely elektronikus, hiphop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, igazán a 2010-es évektől indult el világhódító útjára. A K-pop bandák fiú-és lányegyüttesek, gyakran extravagáns öltözék, vizuális élmény a klipekben és koncerteken, sokszor meghökkentő videók, fülbemászó dallamok, - ezeket említik leginkább a K-pop kapcsán, legalábbis a Wikipedia szerint. Ugyanakkor a sztárgyár, a rendkívül erős marketing, és az "eldobható sztárok" kifejezés is gyakran szerepel a K-poppal kapcsolatban. A koreai pop az internetnet, közösségi médiákban, az országokon átnyúló zenei platformokon keresztül pillanatok alatt elérhető bárhonnan. Ez az egyik oka, hogy világhódító útra lépett.
K-pop - mint közgazdasági segédlet és szociológiai tanulmány
Olyan népszerűvé vált, hogy már tudományos vizsgálatok fókuszába is került: például vannak szociológusok, akik azt elemzik, hogyan emeli a K-pop nemzetközi sikere az ázsiai emberek nemzetközi elfogadottságát, vagy hogy hogyan befolyásolja a társadalmat, a fiatalok szociális kapcsolatait és életét, vagy hogyan jelenik meg a koreai kultúra ebben a zenében. Van olyan egyetem, melynek professzorai mintaprojektként, K-pop dalok szövegéből ragadnak ki egy-egy rövid részt és azon keresztül mutatnak be közgazdasági fogalmakat, jelenségeket. Mindezek mellett tény, hogy a K-pop nem tudományos fogalom, mindezek mégis azt mutatják, hogy olyannyira világhódító, hogy ezeken az egészen meglepő területeken is jelen van.
Segítség szülőknek: szlengek a K-pop zene világából- az AI magyarázatával
- All-kill: ha egy dal egyszerre az összes koreai toplista élére kerül.
- Bias: kedvenc tagod egy csapatból.
- Comeback: új zenei visszatérés egy időszakos szünet után (nem “visszatérés” szó szerinti értelemben).
- Daesang: a legmagasabb szintű díj a koreai zeneiparban (pl. “Év dala”).
- Debut: az a pillanat, amikor az idol hivatalosan bemutatkozik a nyilvánosság előtt.
- Fan chant: rajongók által kórusban kiabált részek egy dal alatt (általában előre megtanulják).
- Fan sign / Fan meeting: rajongói események, ahol a fanok személyesen találkozhatnak az idolokkal.
- Fandom: egy adott előadó rajongói közössége (pl. ARMY a BTS-nél).
- Hyung / Noona / Oppa / Unnie: tiszteleti megszólítások koreaiul (fiú/lány – idősebb testvérnek, barátnak).
- Idol: az énekes, táncos vagy rapper, aki K-pop csoport tagja.
- Main dancer / lead dancer: a fő vagy vezető táncos.
- Main vocal / lead vocal: a fő, illetve vezető énekes a csapatban.
- Sasaeng: túlzottan megszállott rajongó, aki megsérti az idolok magánéletét (negatív).
- Selca day: havi közösségi nap, amikor a rajongók az idoljaikhoz kapcsolódó szelfiket posztolnak.
- Shipping: két idol közötti feltételezett romantikus kapcsolat “támogatása”.
- Stan: nagyon elkötelezett rajongónak lenni (“I stan BTS”).
- Title track: album fő dala, amelyhez klip és promóció is készül.
- Visual: a tag, akit a legszebbnek vagy legvonzóbbnak tartanak
Mi a K-pop előadók titka?
Az ausztrál Curtin egyetemen például éppen azt a kérdést vizsgálták tudományos felmérésekkel, hogy miért olyan hosszantartó és messzeható a K-pop népszerűsége. Jo Elfving-Hwang docens szerint a K-pop zenészek rendkívül innovatívak és folyamatosan reagálnak a világ változásaira, zenéjükkel egyfaja menedéket is nyújtanak a globális világ problémáiban, kihívásokkal teli helyzetéiben - mint például a Covid idején is. De azt is kihangsúlyozta, hogy a K-pop együttesek dalszövegei az önszeretetről és a közösségről szólnak.
Persze a zenét leggyakrabban magáért a zenéért hallgatjuk, s a koreai szöveget - legalábbis hazánkban - nem sokan értik. Bár hozzá kell tenni, a K-popban angol nyelvű dalok, dalrészletek is vannak. Az is tény, hogy sokak számára - főleg a tinédzsereknél idősebb korosztály számár a furcsa, sokszor érthetetlen, olykor meghökkentő ez a műfaj.
Látvány, zene, hangulat
De most mindenfajta tudományos szempontot figyelmen kívül hagyva, lássuk, mit gondol egy zalai - keszthelyi fiatal arról - miért is olyan jó a K-pop
Babymonster, Blackpink, Stray Kids - ezek az együttesek a gimnazista Szilvi kedvencei. (Szülei kérésére vezetéknevét nem közöljük). A fiatal lány már évek óta nem csak szívesen hallgatja a K-popot, hanem táncol is. Sőt, gyakran barátaival, ismerőseivel együtt is átéli a tánc örömét.
– Én néhány évvel azután ismertem meg a K-popot, miután bejött Magyarországraí. Nagyjából két éve, 2023-ban hallottam először, de ma már szinte mindenki ismeri, még a két éves unokatestvérem is táncol K-pop zenére. Az idolok tetszettek meg először, szépek, szinte tökéletesek, és szerintem mindenkinek ez tűnik fel először. Én úgy érzem, ha valaki elkezd K-popot hallgatni és nem utasítja el elsőre, akkor ez a zene sokkal jobban megfogja az embert, mint bármilyen más műfaj.
– Mi az, ami ilyen varázslatos benne?
– Nekem például a raprészletek tetszenek és az is, amikor magasan énekelnek a dalokban. Valamikor az is nagyon sokat jelent, ha megértem a szövegét, de ez nem feltétlenül fontos mindig.
– Nem csak hallgatod a zenét, hanem táncolsz is. Az idolok koreográfiáját tanulod meg vagy saját táncot találsz ki?
– Általában azt táncolom, amiket láttam tőlük. Viszonylag egyszerű koreográfiák, de gyors mozdulatokkal és ezért hamar el lehet fáradni. De nekem az is fontos ebben, hogy mozgok, nekem ez egyfajta sport is, és néha saját koreográfiákat is készítek - árulta el Szilvi, aki lelkesedésből, a koreai nyelvet is tanulja, erre is a k-pop inspirálta. Ismeri már a betűket, ki tudja olvasni a szavakat, és előfordult, hogy a budapesti koreai piacon saját nyelvén beszélt az eladóval.
Persze sokakat más és más fog meg ebben a zenében, és az is igaz, hogy sokan idegenkednek tőle, de az vitathatatlan, hogy a K-pop Magyarországon is hódít a tinik körében.