Nem hiszed el, mit tanulnak ma a gimnazisták – a K-pop miatt koreaiul beszélnek

Kamaszok és tinik szülei nagy eséllyel ismerik, vagy legalábbis hallották már e kifejezéseket és azt is tudják, hogy az utolsó három szó egy-egy együttes neve. Ráadásul világhírű formációké, melyek a magyar tinik szívét is meghódították. Néhány éve robbant be hazánkba is a K-pop, melynek népszerűsége most is a csúcson van.

BTS - az egyik legmenőbb K-pop banda

Forrás: BTS/Facebook

Ilyen a K-pop

A K-pop -a koreai popzene, mely elektronikus, hiphop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, igazán a 2010-es évektől indult el világhódító útjára. A K-pop bandák fiú-és lányegyüttesek, gyakran extravagáns öltözék, vizuális élmény a klipekben és koncerteken, sokszor meghökkentő videók, fülbemászó dallamok, - ezeket említik leginkább a K-pop kapcsán, legalábbis a Wikipedia szerint. Ugyanakkor a sztárgyár, a rendkívül erős marketing, és az "eldobható sztárok" kifejezés is gyakran szerepel a K-poppal kapcsolatban. A koreai pop az internetnet, közösségi médiákban, az országokon átnyúló zenei platformokon keresztül pillanatok alatt elérhető bárhonnan. Ez az egyik oka, hogy világhódító útra lépett.

K-pop - mint közgazdasági segédlet és szociológiai tanulmány

Olyan népszerűvé vált, hogy már tudományos vizsgálatok fókuszába is került: például vannak szociológusok, akik azt elemzik, hogyan emeli a K-pop nemzetközi sikere az ázsiai emberek nemzetközi elfogadottságát, vagy hogy hogyan befolyásolja a társadalmat, a fiatalok szociális kapcsolatait és életét, vagy hogyan jelenik meg a koreai kultúra ebben a zenében. Van olyan egyetem, melynek professzorai mintaprojektként, K-pop dalok szövegéből ragadnak ki egy-egy rövid részt és azon keresztül mutatnak be közgazdasági fogalmakat, jelenségeket. Mindezek mellett tény, hogy a K-pop nem tudományos fogalom, mindezek mégis azt mutatják, hogy olyannyira világhódító, hogy ezeken az egészen meglepő területeken is jelen van.

Segítség szülőknek: szlengek a K-pop zene világából- az AI magyarázatával

All-kill: ha egy dal egyszerre az összes koreai toplista élére kerül.

Bias: kedvenc tagod egy csapatból.

Comeback: új zenei visszatérés egy időszakos szünet után (nem “visszatérés” szó szerinti értelemben).

Daesang: a legmagasabb szintű díj a koreai zeneiparban (pl. “Év dala”).

Debut: az a pillanat, amikor az idol hivatalosan bemutatkozik a nyilvánosság előtt.

Fan chant: rajongók által kórusban kiabált részek egy dal alatt (általában előre megtanulják).

Fan sign / Fan meeting: rajongói események, ahol a fanok személyesen találkozhatnak az idolokkal.

Fandom: egy adott előadó rajongói közössége (pl. ARMY a BTS-nél).

Hyung / Noona / Oppa / Unnie: tiszteleti megszólítások koreaiul (fiú/lány – idősebb testvérnek, barátnak).

Idol: az énekes, táncos vagy rapper, aki K-pop csoport tagja.

Main dancer / lead dancer: a fő vagy vezető táncos.

Main vocal / lead vocal: a fő, illetve vezető énekes a csapatban.

Sasaeng: túlzottan megszállott rajongó, aki megsérti az idolok magánéletét (negatív).

Selca day: havi közösségi nap, amikor a rajongók az idoljaikhoz kapcsolódó szelfiket posztolnak.

Shipping: két idol közötti feltételezett romantikus kapcsolat “támogatása”.

Stan: nagyon elkötelezett rajongónak lenni (“I stan BTS”).

Title track: album fő dala, amelyhez klip és promóció is készül.

Visual: a tag, akit a legszebbnek vagy legvonzóbbnak tartanak

Mi a K-pop előadók titka?

Az ausztrál Curtin egyetemen például éppen azt a kérdést vizsgálták tudományos felmérésekkel, hogy miért olyan hosszantartó és messzeható a K-pop népszerűsége. Jo Elfving-Hwang docens szerint a K-pop zenészek rendkívül innovatívak és folyamatosan reagálnak a világ változásaira, zenéjükkel egyfaja menedéket is nyújtanak a globális világ problémáiban, kihívásokkal teli helyzetéiben - mint például a Covid idején is. De azt is kihangsúlyozta, hogy a K-pop együttesek dalszövegei az önszeretetről és a közösségről szólnak.