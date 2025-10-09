Útmutatást kaptak a kormányhivatal dolgozói (galéria, videó)

Barsiné Eke Petra, a Magyar Kormány Tisztviselői Kar Zala vármegyei területi elnöke köszönetét fejezte ki prof. dr. Aczél Petrának, hogy elvállalta a zalaegerszegi előadást. Mint mondta, a professzor széles körű szakmai tudása és személyisége garancia arra, hogy a felelősségteljes munkát végző kormánytisztviselők a jövőre nézve erőt adó biztatást és muníciót kapjanak előadásából.

A jövőre nézve adott útmutatást és bátorítást előadásában prof. dr. Aczél Petra a zalai kormánytisztviselőknek.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Jövőre nézve – milyen legyen a közigazgatás?

Dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja röviden méltatta prof. dr. Aczél Petra munkásságát, majd a közigazgatás szerepéről beszélt. Azt hangsúlyozta, hogy a közszolgálat, a jogrend, az állam működése, az emberek bizalma mind olyan pillérek, amelyek nem változhatnak naponta. A világ azonban változik, így a közigazgatásnak a 21. században nemcsak őrizni kell az értékeket, hanem alkalmazni is kell azokat a jövő nyelvén a gyors és pontos ügyfélszolgálat érdekében.

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Zala Vármegyei Területi Elnöksége szervezésében valósult meg az előadás, amit nagy érdeklődés kísért.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Így gondolkodjunk, hogy a jövő bajnokai lehessünk

„A rosszal kapcsolatban annyira nyitottak vagyunk, hogyha a jövőről hallunk valami negatívat, azt sokkal könnyeben elhisszük, mint a jót”, hívta fel figyelmet az általános viselkedésmintára Prof. dr. Aczél Petra. Mint mondta, a jó nem a rossz ellentéte, hanem a hiánya, ezért amikor jóra törekszenek, először tisztítsák ki a rosszat. Amikor jót akarnak gondolni a jövőről, engedjék el aggodalmaikat, azokat a tanult mentális kereteket, amelyek gátjai ennek. Arra kell törekedni, hogy a jó legyen a rossz nélkül, tanácsolta.

„Az ember nagyon tart a jövőtől, ami a hétköznapokban látszólag nem foglalkoztatja, de jövő itt van. A készségek és félelmek között azt az egyensúlyt kell megtalálni, ami abban segít, hogy a jövő bajnokai legyünk”, hangsúlyozta a professzor.

Az előadás a Magyar Kormánytisztviselői Kar Zala Vármegyei Területi Elnöksége szervezésében valósult meg. Nagykanizsán is tartanak hasonló rendezvényt október 15-én, amelynek Lubics Szilvia amatőr hosszútávfutó és ultramaratonista lesz a vendége.