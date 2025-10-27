Háború: alultáplált gyerekek, zsúfolt otthon a Kárpátalján – Zalából is várják a segítséget! (galéria)

A Somogyi Református Egyházmegye október 31-ig, péntekig gyűjtést szervez a Kárpátalján található nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon részére. A jótékonysági mérkőzéssel a szervezők szerették volna felhívni a figyelmet az adományozás fontosságára.

A jótékonysági mérkőzésen Hella Ferenc esperes (balról az első) a válogatott tagjaként és házigazdaként is pályára lépett

Fotó: Szakony Attila

Jótékonysági mérkőzés: elkeserítő helyzetben vannak a gyerekek

Hella Ferenc református esperes elmondta: a 70 fős gyermekotthon 160 gyermekről gondoskodik. A legkisebb gyermek csak 7 hónapos. A kisgyermekek a háború okozta szociális válság miatt kerültek be a gyermekotthonba. Van, hogy a rendőrség talál rájuk az utcán, ezután pedig itt lesz az otthonuk. Nagyon sok közöttük az alultáplált gyermek.

A meccs egyik pillanata. A sport örömén keresztül segítettek a résztvevők a gyermekotthonnak

Fotó: Szakony Attila

Egy jó ügy!

– A mérkőzés sportszerű küzdelmet és 2-2-es végeredményt hozott – folytatta. – Az esemény egyfajta segélykiáltás, hogy minél többen csatlakozzanak a jó ügyhöz és gyűjtsenek. Eddig közel 1 millió forint gyűlt össze. Elsősorban pénzügyi segítségre van szükség, de tartós élelmiszer gyűjtésére is lehetőség van. Az összegyűjtött adományokat október 31-ig gyűjtjük, november első hetében juttatjuk el Nagydobronyba.