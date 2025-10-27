október 27., hétfő

Jótékonysági mérkőzés

1 órája

Háború: alultáplált gyerekek, zsúfolt otthon a Kárpátalján – Zalából is várják a segítséget! (galéria)

A Kárpát-medencei labdarúgó református lelkészválogatott a nagykanizsai Olajbányász pályán a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezred labdarúgócsapatát fogadta. Hogy milyen eredménnyel zárult a jótékonysági mérkőzés és mennyi adomány gyűlt össze, arról cikkünkben számolunk be.

Benedek Bálint
Háború: alultáplált gyerekek, zsúfolt otthon a Kárpátalján – Zalából is várják a segítséget! (galéria)

A jótékonysági mérkőzés résztvevői vonulnak fel az Olajbányász pálya gyepére

Fotó: Szakony Attila

A Somogyi Református Egyházmegye október 31-ig, péntekig gyűjtést szervez a Kárpátalján található nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon részére. A jótékonysági mérkőzéssel a szervezők szerették volna felhívni a figyelmet az adományozás fontosságára.

jótékonysági mérkőzés
A jótékonysági mérkőzésen Hella Ferenc esperes (balról az első) a válogatott tagjaként és házigazdaként is pályára lépett
Fotó: Szakony Attila

Jótékonysági mérkőzés: elkeserítő helyzetben vannak a gyerekek

Hella Ferenc református esperes elmondta: a 70 fős gyermekotthon 160 gyermekről gondoskodik. A legkisebb gyermek csak 7 hónapos. A kisgyermekek a háború okozta szociális válság miatt kerültek be a gyermekotthonba. Van, hogy a rendőrség talál rájuk az utcán, ezután pedig itt lesz az otthonuk. Nagyon sok közöttük az alultáplált gyermek.

jótékonysági mérkőzés
A meccs egyik pillanata. A sport örömén keresztül segítettek a résztvevők a gyermekotthonnak
Fotó: Szakony Attila

Egy jó ügy!

– A mérkőzés sportszerű küzdelmet és 2-2-es végeredményt hozott – folytatta. – Az esemény egyfajta segélykiáltás, hogy minél többen csatlakozzanak a jó ügyhöz és gyűjtsenek. Eddig közel 1 millió forint gyűlt össze. Elsősorban pénzügyi segítségre van szükség, de tartós élelmiszer gyűjtésére is lehetőség van. Az összegyűjtött adományokat október 31-ig gyűjtjük, november első hetében juttatjuk el Nagydobronyba.

Jótékonysági mérkőzés Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

Még lehet segíteni...

A további felajánlásokat, az adományokat a Somogyi Református Egyházmegye bankszámlájára várják: UniCredit bankszámlaszám: 10918001-00000019-22260004, míg az OTP bankszámlaszám: 11749015-20020701. Az utalásnál a közleményben: "gyermekotthon" neve szerepeljen.

 

