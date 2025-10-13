Így parkoltok Ti, Nagykanizsa!
56 perce
A karikákkal mindent szabad? A járdán állt meg a zalai városban, lefényképezték
"Csak gyorsan befutok az üzletbe, mindjárt jövök!" Talán ez a mondat suhanhatott át annak a sofőrnek az agyán, aki a járdára parkolt Nagykanizsán.
A Kanizsa Centrumtól a Teleki utcán keresztül egy gyalogátkelőhely vezet a Katonarét felé. Forgalmas szakasz, ugyanis a bevásárlóközpontból gyakorta használják az átkelőt a járókelők. Olvasónkat zavarta a járdán parkoló Audi, miközben a környéken több helyen, ingyenesen meg lehet állni. No persze akkor az autótól mintegy 3 percet kellett volna sétálni, ami ebben a rohanó világban nagy idő...
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre