A karikákkal mindent szabad? A járdán állt meg a zalai városban, lefényképezték

A Kanizsa Centrumtól a Teleki utcán keresztül egy gyalogátkelőhely vezet a Katonarét felé. Forgalmas szakasz, ugyanis a bevásárlóközpontból gyakorta használják az átkelőt a járókelők. Olvasónkat zavarta a járdán parkoló Audi, miközben a környéken több helyen, ingyenesen meg lehet állni. No persze akkor az autótól mintegy 3 percet kellett volna sétálni, ami ebben a rohanó világban nagy idő...

Azt gondolta, parkolóhely? Pedig szemből jól látszik, hogy az bizony járda...

Fotó: Olvasó