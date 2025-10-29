A lakosság kérésére: már nem botladozunk, ismét újabb szakasz készült el a belvárosban (galéria)

A munkálatok során a régi, polgári stílusú házak előtt az Ady utca 34. és 44., valamint a másik oldalon, a 63. és 67. számú ingatlanok előtt volt a járdafelújítás. A páros oldalon 76 méter hosszúságban és 2,5 méter szélességben bontották el a teljes járdaburkolatot és alépítményt. Ezen kívül 44 méter hosszon a csapadékvíz-elvezetést is megoldották monolitbeton elemekből készült árokkal. Emellett fedlappal ellátott víznyelőket építettek be a szakaszon. A páratlan oldalon közel 24 méter hosszúságban és 2 méter szélességben történt a felújítás, ahol a zöldfelületet rendbe tették és kerti szegélyt építettek be.

A járdafelújítással itt végeztek, nemsokára máshol folytatják a munkát.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A járdafelújítás itt nem fejeződik be

Bali Zoltán alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője a távolabbi tervekkel kapcsolatban elmondta: örömmel döntöttek a beruházás mellett ismét egy olyan környezetben, ahol a régi stílusú, néhol helyi védett épületet a tulajdonosok folyamatosan karban tartják, felújítják. Lakossági kérésre történt a járdafelújítás, ami nemsokára folytatódik a rendőrség irányába, valamint az Ady utca másik, a zsinagógához közeli részén. Utóbbit az E.ON-nal közösen végzik. Az alpolgármester hozzátette, a Zalaegerszegi Mentőállomás előtti járdaszakasz a később megvalósuló beruházás miatt maradt ki, aminek már kiírták a terv- és kivitelezői pályázatát.