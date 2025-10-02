október 2., csütörtök

Már életében legenda lett

1 órája

Így búcsúznak Zalában Jane Goodalltól, aki jobb hellyé akarta tenni a világot

Az Amerikai Egyesül Államokban, kaliforniai előadókörútja során, 91 éves korában elhunyt dr. Jane Goodall. A környezetvédő, tudós és csimpánzmentő tiszteletére még életében a Halis-könyvtárban megalakult a Nagykanizsai Jane Goodall Regionális Központ. A Halis-könyvtár igazgatója, Benke Dániel személyesen találkozhatott a kiváló tudóssal, így nagyon megviselte a halálhíre.

Benedek Bálint
Így búcsúznak Zalában Jane Goodalltól, aki jobb hellyé akarta tenni a világot

Benke Dániel a könyvtárban működő Nagykanizsai Jane Goodall Regionális Központ vezetőjeként igyekszik tovább örökíteni Jane Goodall szellemiségét

Fotó: Szakony Attila

Jane Goodall személyisége, könyvei, missziója és szemléletmódja Benke Dánielre is nagy hatást gyakorolt. Szerinte olyan ember volt, aki a remény üzenetét képes volt átadni, és már életében legenda lett.

Jane Goodall
Jane Goodall életében legenda lett
Fotó: Szakony Attila

Jane Goodall: iránymutatást adott

– Jane Goodall jobb hellyé szerette volna tenni a világot, hogy az emberek az állatokkal együtt jól érezzék magukat a bolygón – mesélte a könyvtár igazgatója. – Tényleg megadta a reményt, hogy lehetünk jók, képesek vagyunk megváltoztatni a világot, s akár jobb emberekké is válhatunk. Jane Goodall volt az a kapocs, amit sokszor elveszítünk a szürke hétköznapokban, hogy érdemes a környezetvédelemért nap, mint nap tenni. A legapróbb cselekedet is számít, s ezt elhittem neki, próbáltam az iránymutatásai alapján élni az életemet.

Köszönet és hála

Benke Dániel hozzátette: ezek a napok a gyászról és a búcsúról szólnak, de lélekben Jane Goodall mindig velük marad, és továbbra is a remény üzenetét súgja a fülükbe. Egy emlékező asztalt alakítottak ki a könyvtárban a köteteivel, s egy feladatuk maradt: továbbvinni azt a szellemiséget, ami ő megálmodott, és továbbmenni a remény útján.

A személyes találkozás emléke

– Három évvel ezelőtt Veszprémben találkozhattam vele személyesen, és kezet foghattunk, sőt néhány szót is válthattunk – mondta. – Ez egy örök élmény és emlék marad, ami elkísér. A könyvtárunkban a regionális központ február óta működik. Többek között madárodúkat, itatókat, rovarhoteleket helyeztünk el az épület körül. Közös célunk, hogy akkor is legyenek erdők, ha a mostani felnőttek már nem lesznek, és a gyerekek folytassák a munkát egy élhetőbb, zöldebb világért.

 

 

