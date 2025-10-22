Az ország legokosabb diákjai gyűltek össze Zalában, természettudományból versengtek

Idén összesen 13 gimnáziumból, Zalán kívül Veszprémből, Szombathelyről, Tatáról, Győrből, Kecskemétről, Kaposvárról és Budapestről érkeztek diákok. Az ELTE és a JATE tanárai tűzték ki a feladatokat és alkották a versenybizottságot: dr. Bérces György (fizika), dr. Lángi Zsolt (matematika), dr. Németh Zsolt (programozás). A versenyzők három feladatsort kaptak, amelyek megoldására témakörönként 120 perc állt rendelkezésre. Az Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny győztesei értékes jutalmat kaptak a verseny támogatójától, a Zalaegerszegi Tankerületi Központtól.

Az Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny díjazottjai. A fotón balra Tóth Zsolt igazgatóhelyettes, jobbra hátul Schneider János igazgató.

Forrás: Zrínyi-gimnázium

A 33. Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny díjazottjai

Az összetett versenyen összesen 26 tanuló mérte össze tudását. Első lett Mihály Zsolt (NKE Óbudai Árpád Gimnázium), második helyen végzett Antal Barnabás (Szent István Gimnázium, Budapest), harmadik lett Pirity Márton Tamás (Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szombathely). A tantárgyi versenyen elért eredménye alapján különdíjat kapott matematikából Hideg János (Révai Miklós Gimnázium és Kollégium), fizikából Horváth Ábel Nándor (Szent István Gimnázium, Budapest) és programozásból Stampf Mátyás (Lovassy László Gimnázium, Veszprém).

Tavaly hasonlóan eredményesen zárult a Zrínyi Miklós Gimnázium programja. A beszámolónk a 2023-as megmérettetésről itt olvasható.