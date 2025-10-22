október 22., szerda

Előd névnap

20°
+12
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Izsák-verseny

1 órája

Az ország legokosabb diákjai gyűltek össze Zalában, természettudományból versengtek

Címkék#fizika#verseny#matematika

A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 33. alkalommal hirdette meg az Izsák Imre Gyula komplex természettudományi versenyt. Az intézmény 1992-ben első alkalommal rendezte meg a rangos megmérettetést Horváth Attila ötlete alapján, amelyen a meghívott iskolák tanulói három tantárgyból, matematikából, fizikából és informatikából mérték össze tudásukat.

Mozsár Eszter

Idén összesen 13 gimnáziumból, Zalán kívül Veszprémből, Szombathelyről, Tatáról, Győrből, Kecskemétről, Kaposvárról és Budapestről érkeztek diákok. Az ELTE és a JATE tanárai tűzték ki a feladatokat és alkották a versenybizottságot: dr. Bérces György (fizika), dr. Lángi Zsolt (matematika), dr. Németh Zsolt (programozás). A versenyzők három feladatsort kaptak, amelyek megoldására témakörönként 120 perc állt rendelkezésre. Az Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny győztesei  értékes jutalmat kaptak a verseny támogatójától, a Zalaegerszegi Tankerületi Központtól.

Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny díjazottjai
Az Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny díjazottjai. A fotón balra Tóth Zsolt igazgatóhelyettes, jobbra hátul Schneider János igazgató. 
Forrás: Zrínyi-gimnázium

A 33. Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny díjazottjai

Az összetett versenyen összesen 26 tanuló mérte össze tudását. Első lett Mihály Zsolt (NKE Óbudai Árpád Gimnázium), második helyen végzett Antal Barnabás (Szent István Gimnázium, Budapest), harmadik lett Pirity Márton Tamás (Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szombathely). A tantárgyi versenyen elért eredménye alapján különdíjat kapott matematikából Hideg János (Révai Miklós Gimnázium és Kollégium), fizikából Horváth Ábel Nándor (Szent István Gimnázium, Budapest) és programozásból Stampf Mátyás (Lovassy László Gimnázium, Veszprém).

Tavaly hasonlóan eredményesen zárult a Zrínyi Miklós Gimnázium programja. A beszámolónk a 2023-as megmérettetésről itt olvasható.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu