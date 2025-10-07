október 7., kedd

Gesztenyés nap

2 órája

Itt ehet a hétvégén sült gesztenyét

Címkék#Galamboki Gesztenyés Nap#étel#vásár

Korosa Titanilla

Szombaton immár 17. alkalommal rendezik meg a Galamboki Gesztenyés Napot a katolikus templom kertjében. Az esemény megnyitója 12 órakor lesz az iskolások műsorával, majd "jó ebédhez szól a tánc" az UFF Dance Néptáncegyüttessel. Délután 14 órától hagyományőrző kulturális csoportok lépnek fel, 16 órakor érkezik a Kredenc együttes, 17 órakor Varga Feri és Balássy Betti. A nap folyamán lesz főzőverseny, a csapatok az ételek mellett készítenek sült gesztenyét és gesztenyepürét is, illetve lesz még termelői vásár és gyerekprogramok is.

 

