Itt ehet a hétvégén sült gesztenyét

Szombaton immár 17. alkalommal rendezik meg a Galamboki Gesztenyés Napot a katolikus templom kertjében. Az esemény megnyitója 12 órakor lesz az iskolások műsorával, majd "jó ebédhez szól a tánc" az UFF Dance Néptáncegyüttessel. Délután 14 órától hagyományőrző kulturális csoportok lépnek fel, 16 órakor érkezik a Kredenc együttes, 17 órakor Varga Feri és Balássy Betti. A nap folyamán lesz főzőverseny, a csapatok az ételek mellett készítenek sült gesztenyét és gesztenyepürét is, illetve lesz még termelői vásár és gyerekprogramok is.