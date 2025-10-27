Hetvenezer tonna iszapot termelnek ki a Balatonból - mutatjuk, hol helyezik el

A Keszthelyi-öbölben két kotróhajó dolgozik, ez azonban még csak a Balaton vízminőségének javítása érdekében végzett munkálatok első üteme, tehát az azonnali beavatkozás. Ebben a szakaszban a belső tápanyagterhelés csökkentését célzó vízminőség-védelmi kotrás zajlik. Erre a feladatra - mely a Balatoni Szövetség kezdeményezésére indult el - másfél milliárd forint forrást biztosított a kormány. Az iszapkotrás a Keszthelyi-öbölben zajlik.

A Keszthelyi-öbölben zajlik az iszapkotrás

A Nyugat-Balatonnál kezdődtek a munkálatok

A napokban Navracsics Tibor közigazgatási- és területfejlesztési miniszter, valamint Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke a helyszínen járt és megtekintette a munkálatokat, az iszapcsapdákat, iszaptárolókat.

A munkálatok most a Nyugat-Balaton térségében zajlanak.

– Itt a Zala-folyó és Kis-Balaton közelsége is meghatározó. Itt van a legnagyobb szükség a beavatkozásra: egyrészt az áramlások miatt, másrészt a terület túlterhelt, főleg foszforban és nitrogénben. A meglévő iszapcsapdát kitisztítják és egy újat is kialakítanak. Az új, 1,2 méter mélységű iszapcsapda 210 méter széles, 320 méter hosszú lesz. A mostani, első ütemben kiemelt iszapot a meglévő balatongyöröki tározóban helyezik el - adott tájékoztatás Pali Róbert.

Már tervezik az iszapkotrás folytatását

Míg a Balatonban folyik az iszapkotrás - mintegy 70 ezer köbméter iszapot emelnek ki -, már a következő ütemet, a középtávú megoldást készítik elő a szakemberek, és áttekintik ennek költségeit, valamint a finanszírozás forrásait. Ebben a második szakaszban a fő feladatok:

a Balaton ütemezett vízminőség-védelmi kotrása és nádgazdálkodás fejlesztése

a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer fejlesztése

a déli parti kisvízfolyások vízminőség-javítása és védőképességének növelése

balatoni önkormányzati strandkotrási program

Sok kérdést kell megvizsgálni az elkövetkezendő időszakban

Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke elmondta: a Balaton vízminőségének középtávú megóvása és javítása is lényeges, ezért ennek kapcsán olyan kérdéseket is áttekintenek,hogy hova lehet elhelyezni a kikotort üledéket, vagy éppen mire lehet azt felhasználni. A szakemberek a fenékpusztai és a balatonszentgyörgyi iszaptározó lehetőségét is megvizsgálják.