1 órája
Hetvenezer tonna iszapot termelnek ki a Balatonból - mutatjuk, hol helyezik el
Jól halad a balatoni iszapkotrás, melyet a vízminőség védelme érdekében kezdtek el. A munkálatok közben egy második, középtávú ütem előkészítésén is dolgoznak a szakemberek, vagyis az iszapkotrás folytatódik.
A Keszthelyi-öbölben két kotróhajó dolgozik, ez azonban még csak a Balaton vízminőségének javítása érdekében végzett munkálatok első üteme, tehát az azonnali beavatkozás. Ebben a szakaszban a belső tápanyagterhelés csökkentését célzó vízminőség-védelmi kotrás zajlik. Erre a feladatra - mely a Balatoni Szövetség kezdeményezésére indult el - másfél milliárd forint forrást biztosított a kormány. Az iszapkotrás a Keszthelyi-öbölben zajlik.
A Nyugat-Balatonnál kezdődtek a munkálatok
A napokban Navracsics Tibor közigazgatási- és területfejlesztési miniszter, valamint Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke a helyszínen járt és megtekintette a munkálatokat, az iszapcsapdákat, iszaptárolókat.
A munkálatok most a Nyugat-Balaton térségében zajlanak.
– Itt a Zala-folyó és Kis-Balaton közelsége is meghatározó. Itt van a legnagyobb szükség a beavatkozásra: egyrészt az áramlások miatt, másrészt a terület túlterhelt, főleg foszforban és nitrogénben. A meglévő iszapcsapdát kitisztítják és egy újat is kialakítanak. Az új, 1,2 méter mélységű iszapcsapda 210 méter széles, 320 méter hosszú lesz. A mostani, első ütemben kiemelt iszapot a meglévő balatongyöröki tározóban helyezik el - adott tájékoztatás Pali Róbert.
Már tervezik az iszapkotrás folytatását
Míg a Balatonban folyik az iszapkotrás - mintegy 70 ezer köbméter iszapot emelnek ki -, már a következő ütemet, a középtávú megoldást készítik elő a szakemberek, és áttekintik ennek költségeit, valamint a finanszírozás forrásait. Ebben a második szakaszban a fő feladatok:
- a Balaton ütemezett vízminőség-védelmi kotrása és nádgazdálkodás fejlesztése
- a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer fejlesztése
- a déli parti kisvízfolyások vízminőség-javítása és védőképességének növelése
- balatoni önkormányzati strandkotrási program
Sok kérdést kell megvizsgálni az elkövetkezendő időszakban
Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke elmondta: a Balaton vízminőségének középtávú megóvása és javítása is lényeges, ezért ennek kapcsán olyan kérdéseket is áttekintenek,hogy hova lehet elhelyezni a kikotort üledéket, vagy éppen mire lehet azt felhasználni. A szakemberek a fenékpusztai és a balatonszentgyörgyi iszaptározó lehetőségét is megvizsgálják.