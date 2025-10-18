Gondoskodás és szeretet: nézd meg, hogyan élnek az idősek ebben a zalai otthonban!

A hévízi Szent Lukács Idősek Otthona kápolnájában bemutatott szentmisén dr. Udvardy György kiemelte: Isten gyógyítani jön az embert, amiről Szent Lukács evangéliuma is tanúskodik, s nem véletlen, hogy a hévízi otthon neve az ő emlékét őrzi.

Dr. Udvardy György Boldog Bódi Mária Magdolna-képet ajándékozott az intézménynek, amit Karácsonyné Kiss Enikő vett át. Az érsek arról is beszélt: Isten gyógyítja az értelmünket, a lelkünket, a kapcsolatainkat, s újjáteremt bennünket

Fotó: Halász Gábor

Isten a gyógyító

– Isten a gyógyító. Gyógyít bennünket, mert mindenekelőtt megbocsátja a bűneinket: a gyengeségeket, a tudatosan elkövetett vétkeket, amelyekben Isten ellen fordultunk, még akkor is, ha volt ebben szándékosság, sokszor félelem, önzés, kicsinyesség. Amikor az ember visszatekint az életére, ezek a cselekedetek nagyon fájdalmasan tudnak bennünk munkálni, s mégis: az egyház tanításának középpontjában az isteni irgalom, az isteni gyógyítás áll – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor.

Dr. Udvardy György (középen): Jó tudni, hogy Isten, a mi orvosunk Jézus Krisztusban, gyógyítja a jövőnket is. Az érsek mellett (b) Solymos András, illetve Tóth Tamás és Szerenka Miklós atya

Fotó: Halász Gábor

Újjá akar teremteni

Dr. Udvardy György kijelentette, Isten gyógyítja az értelmünket, a lelkünket, a kapcsolatainkat, s újjáteremt bennünket.

– Ez a gyógyítás messze felülmúlja az elgondolásainkat. Mi egy korábban megtapasztalt épség birtoklását értjük ez alatt, ám Isten nem csak ezt akarja: újjá akar teremteni bennünket, a szabadságunkat, a múltunkat, a döntéseinket, a vágyainkat. Sőt! Jó tudni, hogy Isten, a mi orvosunk Jézus Krisztusban, gyógyítja a jövőnket is – hangsúlyozta a veszprémi főpásztor, aki az intézménynek egy Boldog Bódi Mária Magdolna-képet ajándékozott, hogy „tanuljunk az ő életpéldájából”.

Dr. Udvardy György: Az egyház tanításának középpontjában az isteni irgalom, az isteni gyógyítás áll

Fotó: Halász Gábor

Emberek, gesztusok, pillanatok

Az ünnepi program folytatásában Karácsonyné Kiss Enikő, a Szent Lukács-otthon intézményvezetője leszögezte: „e napon nemcsak az idő múlását ünnepeljük, hanem azt a közösséget is, amit ez a 23 év megteremtett”.

– Egy intézmény története mindig több, mint dátumok és események sora. Benne vannak az emberek, a gesztusok, a pillanatok, amikor egymás felé fordultunk. Ez a 23 év annak a bizonyítéka, hogy a gondoskodás, a türelem és a szeretet képes közösséggé formálni különböző életeket, sorsokat – emelte ki.

Karácsonyné Kiss Enikő: A gondoskodás, a türelem és a szeretet képes közösséggé formálni különböző életeket, sorsokat

Fotó: Halász Gábor

Szent Lukács-emlékplakett

Karácsonyné Kiss Enikő Szent Lukács-emlékplakettel tüntette ki Pappné dr. Németh Mariettát, a főegyházmegye intézményfelügyeleti vezetőjét és Nagy Istvánt, aki 1997 óta szolgáltatja a zenei liturgiát kántorként. Korábban szolgált Pákozdon, Székesfehérváron, Sóskúton, Bicskén és Dunaharasztiban, Hévízen pedig immár három éve, 2022 augusztusa óta tevékenykedik.