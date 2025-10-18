október 18., szombat

Aki gyógyítja a jövőt!

1 órája

Gondoskodás és szeretet: nézd meg, hogyan élnek az idősek ebben a zalai otthonban!

„Annak idején volt szándék, bátorság egy ilyen otthon kialakítására, s azóta folyamatosan tapasztaljuk a Jóisten gondoskodását, gondviselését”. Ezt mondta dr. Udvardy György veszprémi érsek a hévízi Szent Lukács Idősek Otthona megnyitásának 23. évfordulóján bemutatott szentmisén. Hozzátette, ez idő alatt az itt lakókat mindig testvéri szeretet vette körül, s ez Isten országának földi jele.

Péter B. Árpád

A hévízi Szent Lukács Idősek Otthona kápolnájában bemutatott szentmisén dr. Udvardy György kiemelte: Isten gyógyítani jön az embert, amiről Szent Lukács evangéliuma is tanúskodik, s nem véletlen, hogy a hévízi otthon neve az ő emlékét őrzi.

Isten
Dr. Udvardy György Boldog Bódi Mária Magdolna-képet ajándékozott az intézménynek, amit Karácsonyné Kiss Enikő vett át. Az érsek arról is beszélt: Isten gyógyítja az értelmünket, a lelkünket, a kapcsolatainkat, s újjáteremt bennünket
Fotó: Halász Gábor

Isten a gyógyító

– Isten a gyógyító. Gyógyít bennünket, mert mindenekelőtt megbocsátja a bűneinket: a gyengeségeket, a tudatosan elkövetett vétkeket, amelyekben Isten ellen fordultunk, még akkor is, ha volt ebben szándékosság, sokszor félelem, önzés, kicsinyesség. Amikor az ember visszatekint az életére, ezek a cselekedetek nagyon fájdalmasan tudnak bennünk munkálni, s mégis: az egyház tanításának középpontjában az isteni irgalom, az isteni gyógyítás áll – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor. 

Dr. Udvardy György (középen): Jó tudni, hogy Isten, a mi orvosunk Jézus Krisztusban, gyógyítja a jövőnket is. Az érsek mellett (b) Solymos András, illetve Tóth Tamás és Szerenka Miklós atya
Fotó: Halász Gábor

Újjá akar teremteni

Dr. Udvardy György kijelentette, Isten gyógyítja az értelmünket, a lelkünket, a kapcsolatainkat, s újjáteremt bennünket. 

– Ez a gyógyítás messze felülmúlja az elgondolásainkat. Mi egy korábban megtapasztalt épség birtoklását értjük ez alatt, ám Isten nem csak ezt akarja: újjá akar teremteni bennünket, a szabadságunkat, a múltunkat, a döntéseinket, a vágyainkat. Sőt! Jó tudni, hogy Isten, a mi orvosunk Jézus Krisztusban, gyógyítja a jövőnket is – hangsúlyozta a veszprémi főpásztor, aki az intézménynek egy Boldog Bódi Mária Magdolna-képet ajándékozott, hogy „tanuljunk az ő életpéldájából”. 

Dr. Udvardy György: Az egyház tanításának középpontjában az isteni irgalom, az isteni gyógyítás áll
Fotó: Halász Gábor

Emberek, gesztusok, pillanatok

Az ünnepi program folytatásában Karácsonyné Kiss Enikő, a Szent Lukács-otthon intézményvezetője leszögezte: „e napon nemcsak az idő múlását ünnepeljük, hanem azt a közösséget is, amit ez a 23 év megteremtett”. 

– Egy intézmény története mindig több, mint dátumok és események sora. Benne vannak az emberek, a gesztusok, a pillanatok, amikor egymás felé fordultunk. Ez a 23 év annak a bizonyítéka, hogy a gondoskodás, a türelem és a szeretet képes közösséggé formálni különböző életeket, sorsokat – emelte ki. 

Karácsonyné Kiss Enikő: A gondoskodás, a türelem és a szeretet képes közösséggé formálni különböző életeket, sorsokat
Fotó: Halász Gábor

Szent Lukács-emlékplakett

Karácsonyné Kiss Enikő Szent Lukács-emlékplakettel tüntette ki Pappné dr. Németh Mariettát, a főegyházmegye intézményfelügyeleti vezetőjét és Nagy Istvánt, aki 1997 óta szolgáltatja a zenei liturgiát kántorként. Korábban szolgált Pákozdon, Székesfehérváron, Sóskúton, Bicskén és Dunaharasztiban, Hévízen pedig immár három éve, 2022 augusztusa óta tevékenykedik. 

Dr. Karlinszky Balázs az egyházmegye históriájának ezer évét idézte fel
Fotó: Halász Gábor

Szent Istvántól Boldog Bódi Mária Magdolnáig

A program zárásaként dr. Karlinszky Balázs, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár igazgatója mutatta be az érsekség történetéről szóló kiállítást, amely tablók segítségével idézi fel az elmúlt ezer évet. Az akkori püspökséget Szent István alapította. A szakember felidézte az egyházmegye históriájának fontosabb állomásait, történéseit, megemlékezve a jelentősebb személyiségekről. 

Az otthon lakói s a vendégek együtt ünnepelték az elmúlt majd’ negyedszázadot
Fotó: Halász Gábor

– Ez az út vezet Szent Istvántól Boldog Bódi Mária Magdolnáig – így ezt az ezer évet egy szent és boldog neve fémjelzi – zárta előadását dr. Karlinszky Balázs.

"A Szent Lukács"

  • az intézmény mottója: Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza!
  • az otthont a Veszprémi Főegyházmegye alapította és építtette 2002-ben
  • a terveket dr. Szendi József érsek készíttette saját költségén, majd nyugdíjazása után dr. Márfi Gyula főpásztor építtette meg az otthont

 

 

 

