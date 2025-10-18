2 órája
Gondoskodás és szeretet: nézd meg, hogyan élnek az idősek ebben a zalai otthonban!
„Annak idején volt szándék, bátorság egy ilyen otthon kialakítására, s azóta folyamatosan tapasztaljuk a Jóisten gondoskodását, gondviselését”. Ezt mondta dr. Udvardy György veszprémi érsek a hévízi Szent Lukács Idősek Otthona megnyitásának 23. évfordulóján bemutatott szentmisén. Hozzátette, ez idő alatt az itt lakókat mindig testvéri szeretet vette körül, s ez Isten országának földi jele.
A hévízi Szent Lukács Idősek Otthona kápolnájában bemutatott szentmisén dr. Udvardy György kiemelte: Isten gyógyítani jön az embert, amiről Szent Lukács evangéliuma is tanúskodik, s nem véletlen, hogy a hévízi otthon neve az ő emlékét őrzi.
Isten a gyógyító
– Isten a gyógyító. Gyógyít bennünket, mert mindenekelőtt megbocsátja a bűneinket: a gyengeségeket, a tudatosan elkövetett vétkeket, amelyekben Isten ellen fordultunk, még akkor is, ha volt ebben szándékosság, sokszor félelem, önzés, kicsinyesség. Amikor az ember visszatekint az életére, ezek a cselekedetek nagyon fájdalmasan tudnak bennünk munkálni, s mégis: az egyház tanításának középpontjában az isteni irgalom, az isteni gyógyítás áll – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor.
Újjá akar teremteni
Dr. Udvardy György kijelentette, Isten gyógyítja az értelmünket, a lelkünket, a kapcsolatainkat, s újjáteremt bennünket.
– Ez a gyógyítás messze felülmúlja az elgondolásainkat. Mi egy korábban megtapasztalt épség birtoklását értjük ez alatt, ám Isten nem csak ezt akarja: újjá akar teremteni bennünket, a szabadságunkat, a múltunkat, a döntéseinket, a vágyainkat. Sőt! Jó tudni, hogy Isten, a mi orvosunk Jézus Krisztusban, gyógyítja a jövőnket is – hangsúlyozta a veszprémi főpásztor, aki az intézménynek egy Boldog Bódi Mária Magdolna-képet ajándékozott, hogy „tanuljunk az ő életpéldájából”.
Emberek, gesztusok, pillanatok
Az ünnepi program folytatásában Karácsonyné Kiss Enikő, a Szent Lukács-otthon intézményvezetője leszögezte: „e napon nemcsak az idő múlását ünnepeljük, hanem azt a közösséget is, amit ez a 23 év megteremtett”.
– Egy intézmény története mindig több, mint dátumok és események sora. Benne vannak az emberek, a gesztusok, a pillanatok, amikor egymás felé fordultunk. Ez a 23 év annak a bizonyítéka, hogy a gondoskodás, a türelem és a szeretet képes közösséggé formálni különböző életeket, sorsokat – emelte ki.
Szent Lukács-emlékplakett
Karácsonyné Kiss Enikő Szent Lukács-emlékplakettel tüntette ki Pappné dr. Németh Mariettát, a főegyházmegye intézményfelügyeleti vezetőjét és Nagy Istvánt, aki 1997 óta szolgáltatja a zenei liturgiát kántorként. Korábban szolgált Pákozdon, Székesfehérváron, Sóskúton, Bicskén és Dunaharasztiban, Hévízen pedig immár három éve, 2022 augusztusa óta tevékenykedik.
Szent Istvántól Boldog Bódi Mária Magdolnáig
A program zárásaként dr. Karlinszky Balázs, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár igazgatója mutatta be az érsekség történetéről szóló kiállítást, amely tablók segítségével idézi fel az elmúlt ezer évet. Az akkori püspökséget Szent István alapította. A szakember felidézte az egyházmegye históriájának fontosabb állomásait, történéseit, megemlékezve a jelentősebb személyiségekről.
– Ez az út vezet Szent Istvántól Boldog Bódi Mária Magdolnáig – így ezt az ezer évet egy szent és boldog neve fémjelzi – zárta előadását dr. Karlinszky Balázs.
"A Szent Lukács"
- az intézmény mottója: Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza!
- az otthont a Veszprémi Főegyházmegye alapította és építtette 2002-ben
- a terveket dr. Szendi József érsek készíttette saját költségén, majd nyugdíjazása után dr. Márfi Gyula főpásztor építtette meg az otthont