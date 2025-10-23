október 23., csütörtök

A szent egyházfő vérereklyéje Hévízen

5 órája

Ne féljetek! Földön túli védelmet kapott a fürdőváros

Elhelyezték Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét a hévízi Szentlélek-templomban. A remény egyházfőjével így mostantól a hívek közvetlenül „találkozhatnak”, s imádkozhatnak hozzá a relikvia előtt. Az ünnepi szentmisét dr. Takáts István érseki helynök mutatta be, leszögezve: a szent pápa közbenjárónk lehet Istennél.

Péter B. Árpád

Kiss László esperes-plébános felelevenítette: a közelmúltban a pókaszepetki templomban volt elhelyezve a vérereklye, majd Cséby Géza tiszteletbeli konzul segítségével felvette a kapcsolatot a budapesti lengyel-magyar plébánossal. Isten pedig úgy rendelte: a vércsepp Hévízre kerül. 

Isten
Szent II. János Pál pápa arra buzdított: „Ne féljetek!” – hisz az utolsó szó nem a szenvedésé s a halálé, hanem Istené. Forrás: Vatican.va 

Isten akaratából

– Tavaly februárban mentünk el Stanisław Dziwisz bíboros úrhoz, aki Szent II. János Pál pápa titkára volt. Tőle kaptuk meg a vérereklyét. Később egy ötvösmester elkészítette az ereklyetartót, most a Magyarok Nagyasszonya-szobor mellett helyezzük el ezt, mivel Szent II. János Pál pápa nagy Mária-tisztelő volt – részletezte László atya. 

Karol Józef Wojtyła korán árvaságra jutott: édesanyja, Emilia 1929-ben, bátyja, Edmund 1932-ben, édesapja pedig 1941-ben halt meg 
Forrás: Vatican.va

Közbenjárónk lehet

Az ünnepi szentmise főcelebránsa, dr. Takáts István érseki általános helynök azt mondta: nagy öröm hálát adni a szent pápa életéért, s azért is, hogy „őt már a szentség méltóságában ünnepelhetjük”. 

A vérereklyét Lengyelországból hozta el Kiss László esperes-plébános
Fotó: Halász Gábor

– Az ereklyék mindig arra figyelmeztetnek minket, hogy akihez tartoznak, az már célba érkezett, biztosan Istennél van, meghívva mindenkit, aki az ereklye előtt megáll, hogy majd az ő élete is beteljesedett legyen. S aki már Istennél van, az közbenjárónk is lehet – tette hozzá a helynök, arra hívva fel a figyelmet: akit tisztelünk, hús-vér ember volt, teli küzdelemmel, kísértéssel, örömmel, bánattal, kudarccal, akárcsak mi. S ez arra ösztönöz, legyünk bátrak olyan életutat bejárni, amely a beteljesedéshez vezet. „Nem mondhatunk le a szentségről, hogy mi is Isten szeretetének eszközei, örömhírének követei legyünk”, fogalmazott. 

Dr. Takáts István leszögezte: A kommunizmus bukásában Szent II. János Pál pápának döntő szerepe volt
Fotó: Halász Gábor

Ne féljetek!

Dr. Takáts István – aki diakónusként szolgált II. János Pál pápa mellett egy szentmisén, majd ott volt a ravatalánál is – emlékeztetett, a lengyel származású egyházfőnek 1978-as beiktatásakor az első szavai ezek voltak: „Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok szélesre életetek kapuit Krisztus előtt!”. Halálakor, 2005-ben Rómát plakáterdő árasztotta el, rajta egy szó: köszönöm!, illetve a bibliai biztatás: Ne féljetek!, hisz nem a szenvedésé és a halálé az utolsó szó – hanem Istené. 

Dr. Takáts István hangsúlyozta: Szent II. János Pál pápa a hit és a remény mellett döntött – s fellépett minden istentelen és embertelen rendszerrel szemben. 

Dr. Takáts István: Nem az emberi gonoszságé, hanem Isten szeretetéé az utolsó szó
Fotó: Halász Gábor

A kommunizmus bukása

– Van egy anekdota, miszerint amikor megválasztották, Moszkvában épp kommunista párttitkárok kongresszust tartottak, s az egyik tisztviselő berontott, és félelemmel teli hangon azt mondta: megvan az új pápa, s ő lengyel. Kérdezték tőle, miért kellene ettől tartani? Erre ő így felelt: azért, mert ő ismer minket… – mesélte. 

Szent II. János Pál pápa életpéldája bennünket is bátorít és buzdít Fotó: Halász Gábor

A helynök emlékeztetett: a kommunizmus bukásában Szent II. János Pál pápának döntő szerepe volt. Nem véletlen az ellene elkövetett merénylet sem, de ahogyan ő mondta: egy kéz húzta meg a ravaszt, egy másik kéz, Szűz Máriáé pedig eltérítette a golyót, amelyet felépülése után a fatimai Szűzanya koronájába építtetett. Ebben pedig hitvallás volt: nem az emberi gonoszságé, hanem Isten szeretetéé az utolsó szó, tette hozzá dr. Takáts István. 

Szent II. János Pál pápa vércseppjét dr. Takáts István érseki helynök helyezte el a míves ereklyetartóban 
Fotó: Halász Gábor

Köszönet

Az ünnepi szentmise után Hévíz önkormányzata fogadást adott a városháza dísztermében. Itt Naszádos Péter polgármester emlékeztetett, Kiss László esperes 25 éve szolgál Hévízen, ennek koronájaként került a fürdővárosba a szent ereklye. A polgármester megköszönte dr. Takáts Istvánnak a veszprémi érsekség támogatását, illetve Cséby Géza tiszteletbeli főkonzul hathatós közbenjárását annak érdekében, hogy Szent II. János Pál pápa vérereklyéje Hévízre érkezett.

Áhítat. Az első sorban Hévíz vezetői, balról Naszádos Péter polgármester
Fotó: Halász Gábor

Szent II. János Pál pápa

  • Október 22. a liturgikus emléknapja.
  • Karol Józef Wojtyła néven született 1920. május 18-án Lengyelországban, a Krakkótól 50 kilométerre fekvő kisvárosban, Wadowicében.
  • Korán árvaságra jutott: édesanyja, Emilia Kaczorowska 1929-ben halt meg. Bátyját, Edmundot, aki orvos volt, 1932-ben, édesapját pedig 1941-ben veszítette el.
  • 1946. november 1-jén szentelte pappá Sapieha bíboros Krakkóban.
  • I. János Pál halála után, 1978. október 16-án választották pápává. Előde iránti tiszteletből a II. János Pál nevet választotta. Október 22-én a Szent Péter téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét. Homíliájában hangzott el a híres „Ne féljetek!” mondat.
Színültig megtelt az ünnepi alkalomra a hévízi Szentlélek-templom
Fotó: Halász Gábor

 

 

 

