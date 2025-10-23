Ne féljetek! Földön túli védelmet kapott a fürdőváros

Kiss László esperes-plébános felelevenítette: a közelmúltban a pókaszepetki templomban volt elhelyezve a vérereklye, majd Cséby Géza tiszteletbeli konzul segítségével felvette a kapcsolatot a budapesti lengyel-magyar plébánossal. Isten pedig úgy rendelte: a vércsepp Hévízre kerül.

Szent II. János Pál pápa arra buzdított: „Ne féljetek!” – hisz az utolsó szó nem a szenvedésé s a halálé, hanem Istené. Forrás: Vatican.va

Isten akaratából

– Tavaly februárban mentünk el Stanisław Dziwisz bíboros úrhoz, aki Szent II. János Pál pápa titkára volt. Tőle kaptuk meg a vérereklyét. Később egy ötvösmester elkészítette az ereklyetartót, most a Magyarok Nagyasszonya-szobor mellett helyezzük el ezt, mivel Szent II. János Pál pápa nagy Mária-tisztelő volt – részletezte László atya.

Karol Józef Wojtyła korán árvaságra jutott: édesanyja, Emilia 1929-ben, bátyja, Edmund 1932-ben, édesapja pedig 1941-ben halt meg

Forrás: Vatican.va

Közbenjárónk lehet

Az ünnepi szentmise főcelebránsa, dr. Takáts István érseki általános helynök azt mondta: nagy öröm hálát adni a szent pápa életéért, s azért is, hogy „őt már a szentség méltóságában ünnepelhetjük”.

A vérereklyét Lengyelországból hozta el Kiss László esperes-plébános

Fotó: Halász Gábor

– Az ereklyék mindig arra figyelmeztetnek minket, hogy akihez tartoznak, az már célba érkezett, biztosan Istennél van, meghívva mindenkit, aki az ereklye előtt megáll, hogy majd az ő élete is beteljesedett legyen. S aki már Istennél van, az közbenjárónk is lehet – tette hozzá a helynök, arra hívva fel a figyelmet: akit tisztelünk, hús-vér ember volt, teli küzdelemmel, kísértéssel, örömmel, bánattal, kudarccal, akárcsak mi. S ez arra ösztönöz, legyünk bátrak olyan életutat bejárni, amely a beteljesedéshez vezet. „Nem mondhatunk le a szentségről, hogy mi is Isten szeretetének eszközei, örömhírének követei legyünk”, fogalmazott.

Dr. Takáts István leszögezte: A kommunizmus bukásában Szent II. János Pál pápának döntő szerepe volt

Fotó: Halász Gábor

Ne féljetek!

Dr. Takáts István – aki diakónusként szolgált II. János Pál pápa mellett egy szentmisén, majd ott volt a ravatalánál is – emlékeztetett, a lengyel származású egyházfőnek 1978-as beiktatásakor az első szavai ezek voltak: „Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok szélesre életetek kapuit Krisztus előtt!”. Halálakor, 2005-ben Rómát plakáterdő árasztotta el, rajta egy szó: köszönöm!, illetve a bibliai biztatás: Ne féljetek!, hisz nem a szenvedésé és a halálé az utolsó szó – hanem Istené.

Dr. Takáts István hangsúlyozta: Szent II. János Pál pápa a hit és a remény mellett döntött – s fellépett minden istentelen és embertelen rendszerrel szemben.