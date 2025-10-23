1 órája
Ne féljetek! Földön túli védelmet kapott a fürdőváros
Elhelyezték Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét a hévízi Szentlélek-templomban. A remény egyházfőjével így mostantól a hívek közvetlenül „találkozhatnak”, s imádkozhatnak hozzá a relikvia előtt. Az ünnepi szentmisét dr. Takáts István érseki helynök mutatta be, leszögezve: a szent pápa közbenjárónk lehet Istennél.
Kiss László esperes-plébános felelevenítette: a közelmúltban a pókaszepetki templomban volt elhelyezve a vérereklye, majd Cséby Géza tiszteletbeli konzul segítségével felvette a kapcsolatot a budapesti lengyel-magyar plébánossal. Isten pedig úgy rendelte: a vércsepp Hévízre kerül.
Isten akaratából
– Tavaly februárban mentünk el Stanisław Dziwisz bíboros úrhoz, aki Szent II. János Pál pápa titkára volt. Tőle kaptuk meg a vérereklyét. Később egy ötvösmester elkészítette az ereklyetartót, most a Magyarok Nagyasszonya-szobor mellett helyezzük el ezt, mivel Szent II. János Pál pápa nagy Mária-tisztelő volt – részletezte László atya.
Közbenjárónk lehet
Az ünnepi szentmise főcelebránsa, dr. Takáts István érseki általános helynök azt mondta: nagy öröm hálát adni a szent pápa életéért, s azért is, hogy „őt már a szentség méltóságában ünnepelhetjük”.
– Az ereklyék mindig arra figyelmeztetnek minket, hogy akihez tartoznak, az már célba érkezett, biztosan Istennél van, meghívva mindenkit, aki az ereklye előtt megáll, hogy majd az ő élete is beteljesedett legyen. S aki már Istennél van, az közbenjárónk is lehet – tette hozzá a helynök, arra hívva fel a figyelmet: akit tisztelünk, hús-vér ember volt, teli küzdelemmel, kísértéssel, örömmel, bánattal, kudarccal, akárcsak mi. S ez arra ösztönöz, legyünk bátrak olyan életutat bejárni, amely a beteljesedéshez vezet. „Nem mondhatunk le a szentségről, hogy mi is Isten szeretetének eszközei, örömhírének követei legyünk”, fogalmazott.
Ne féljetek!
Dr. Takáts István – aki diakónusként szolgált II. János Pál pápa mellett egy szentmisén, majd ott volt a ravatalánál is – emlékeztetett, a lengyel származású egyházfőnek 1978-as beiktatásakor az első szavai ezek voltak: „Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok szélesre életetek kapuit Krisztus előtt!”. Halálakor, 2005-ben Rómát plakáterdő árasztotta el, rajta egy szó: köszönöm!, illetve a bibliai biztatás: Ne féljetek!, hisz nem a szenvedésé és a halálé az utolsó szó – hanem Istené.
Dr. Takáts István hangsúlyozta: Szent II. János Pál pápa a hit és a remény mellett döntött – s fellépett minden istentelen és embertelen rendszerrel szemben.
A kommunizmus bukása
– Van egy anekdota, miszerint amikor megválasztották, Moszkvában épp kommunista párttitkárok kongresszust tartottak, s az egyik tisztviselő berontott, és félelemmel teli hangon azt mondta: megvan az új pápa, s ő lengyel. Kérdezték tőle, miért kellene ettől tartani? Erre ő így felelt: azért, mert ő ismer minket… – mesélte.
A helynök emlékeztetett: a kommunizmus bukásában Szent II. János Pál pápának döntő szerepe volt. Nem véletlen az ellene elkövetett merénylet sem, de ahogyan ő mondta: egy kéz húzta meg a ravaszt, egy másik kéz, Szűz Máriáé pedig eltérítette a golyót, amelyet felépülése után a fatimai Szűzanya koronájába építtetett. Ebben pedig hitvallás volt: nem az emberi gonoszságé, hanem Isten szeretetéé az utolsó szó, tette hozzá dr. Takáts István.
Köszönet
Az ünnepi szentmise után Hévíz önkormányzata fogadást adott a városháza dísztermében. Itt Naszádos Péter polgármester emlékeztetett, Kiss László esperes 25 éve szolgál Hévízen, ennek koronájaként került a fürdővárosba a szent ereklye. A polgármester megköszönte dr. Takáts Istvánnak a veszprémi érsekség támogatását, illetve Cséby Géza tiszteletbeli főkonzul hathatós közbenjárását annak érdekében, hogy Szent II. János Pál pápa vérereklyéje Hévízre érkezett.
Szent II. János Pál pápa
- Október 22. a liturgikus emléknapja.
- Karol Józef Wojtyła néven született 1920. május 18-án Lengyelországban, a Krakkótól 50 kilométerre fekvő kisvárosban, Wadowicében.
- Korán árvaságra jutott: édesanyja, Emilia Kaczorowska 1929-ben halt meg. Bátyját, Edmundot, aki orvos volt, 1932-ben, édesapját pedig 1941-ben veszítette el.
- 1946. november 1-jén szentelte pappá Sapieha bíboros Krakkóban.
- I. János Pál halála után, 1978. október 16-án választották pápává. Előde iránti tiszteletből a II. János Pál nevet választotta. Október 22-én a Szent Péter téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét. Homíliájában hangzott el a híres „Ne féljetek!” mondat.