Több tízmilliónyi érték veszett oda

A tűzről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata adott tájékoztatót. Ebben úgy fogalmaztak: egy hétszáz négyzetméteres istállóépület gyulladt ki Pördeföldén, a Kossuth úton. A lángok az ingatlanban tárolt, közel háromszáz négyzetméternyi szalmára is átterjedtek. A lenti és a letenyei hivatásos, valamint a bázakerettyei önkéntes tűzoltók négy vízsugárral fékezték meg a tüzet.

Forrás: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület

Istállóépület gyulladt ki

Az esetről a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület elnöke, Hajdár László is beszámolt. Elmondása szerint amire a helyszínre értek, már lángolt az épület egyik felében a tetőszerkezet, a tűz terjedését azonban a kivonuló egységeknek összehangolt munkával sikerült megfékezni, így az épület másik része megmenekült. Az oltást ugyanakkor nagyban nehezítette, hogy az épületben jelentős mennyiségű szalmát halmoztak fel, így a tűzzel érintett oldalon az értékeket nem sikerült megmenteni. Az anyagi kár jelentős, személyi sérülés azonban nem történt.