A legidősebb tagtól, Dúcz Mihálytól búcsúzik az egyesület – 70 esztendő a tudomány s az emberek szolgálatában

A történeti visszatekintést Rózsás Csaba igazgatónak és Bánfalvi Péter elnöknek köszönhetjük: a Királyi Magyar Természettudományi Társulat Kitaibel Pál és mások 1802-es kezdeményezése nyomán 1841 közepén alakult meg Bugát Pál és 134 lelkes tudós részvételével. A politika viharai, a történelmi válságok és a háborúk sem tudták letörölni a térképről. Az elmúlt rendszerben országos fenntartásban és irányítás mellett, megyei tagolásban működött az ismeretterjesztésnek ez a formája. Zalában 1953-as megalakulása óta folyamatosan működik a TIT.

Ismeretterjesztés felsőfokon. Vizi E. Szilveszter, az MTA elnökeként 2007-ben látogatott Zalaegerszegre, a TIT székházba.

Fotó: Melles Ferenc / Forrás: ZH archívum

– 1990-ben ráeszméltünk arra, hogy az állam elengedte ennek a struktúrának a kezét, megéreztük az önállóság lehetőségét s felelősségét, és megalakítottuk a ma már 35 éves, önfenntartó egyesületünket – tájékoztatott a vezetőség. – Voltak kételyeink, hogy képesek leszünk-e bölcsen élni az önállósággal, de hamar kiderült: folytathatjuk a korábbi évek sikeres programjait. Megyei szervezetünk országosan is élen járt a szakképzési tevékenységével, és ezt a tapasztalatot is sikerült kamatoztatnunk.

A helyi felnőtt közösségek, iskolák igényelték az előadókkal történő személyes találkozást, a hiteles forrásokból származó ismeretek átadását. Mindemellett fejlődtek, új eszközöket és módszereket alkalmaztak a közérthetőség és élményszerűség érdekében.

A TIT a szakképzésben is szerepet vállalt, ma a túlélésért küzd

A kezdeti bizonytalanság után pályázati lehetőségeket találtak, programokat, versenyeket szerveztek iskolákban, csatlakoztak országos rendszerekhez, újabb jogosultságokat szereztek a szakképzés területén. Jelentős összeget fordítottak a Tudomány és Technika Házaként emlegetett épületben a tantermeket kialakítására. A korábbi tudományági tagozódás megszűnt, ám megtalálták az együttműködés lehetőségét a szakmai egyesületekkel és más közösségekkel. Idővel a helyi közösségeket mozgató „kulcsfigurák” igazi partnerekké váltak.

Bánfalvi Péter, a TIT elnöke. Mindene a csillagászat, rendszeresen tart bemutatókat.

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: ZH archívum

– Sajnos mostanra a pályázati lehetőségek beszűkültek, a felnőtt szakképzésben eltolódások mutatkoznak, az iskolai közösségek leterheltek, kevesebb igény mutatkozik az együttműködésre. A jelenlegi cél a túlélés, meg kell találni újra a közönséget, hiszen az áltudományos, vagy a tudománnyal ellentétes ismeretek az Interneten, a közösségi médiában felütötték a fejüket, így nem mondhatunk le arról, hogy ezt valamilyen mértékben ellensúlyozzuk – felelték érdeklődésünkre, hozzátéve: sajnos a taglétszám folyamatosan fogy. A fiatalok a tanulással, álláskereséssel, otthonteremtéssel és családalapítással vannak elfoglalva, az egyesület feladatai csökkennek. Mindezek ellenére bizakodnak, hogy a társadalom számára még mindig értéket tudnak teremteni.