A legidősebb tagtól, Dúcz Mihálytól búcsúzik az egyesület – 70 esztendő a tudomány s az emberek szolgálatában
Zalában 1953-ban alakult meg, és azóta folyamatosan működik a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 35 éve annak, hogy némi átalakulás után TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület néven folytatják a munkát, vagyis az ismeretterjesztést. Írásunkban szó az önállósodásról és a jövőről, illetve a közelmúltban elhunyt id. Dúcz Mihályra emlékezünk, aki 1954 óta volt a TIT tagja.
A történeti visszatekintést Rózsás Csaba igazgatónak és Bánfalvi Péter elnöknek köszönhetjük: a Királyi Magyar Természettudományi Társulat Kitaibel Pál és mások 1802-es kezdeményezése nyomán 1841 közepén alakult meg Bugát Pál és 134 lelkes tudós részvételével. A politika viharai, a történelmi válságok és a háborúk sem tudták letörölni a térképről. Az elmúlt rendszerben országos fenntartásban és irányítás mellett, megyei tagolásban működött az ismeretterjesztésnek ez a formája. Zalában 1953-as megalakulása óta folyamatosan működik a TIT.
– 1990-ben ráeszméltünk arra, hogy az állam elengedte ennek a struktúrának a kezét, megéreztük az önállóság lehetőségét s felelősségét, és megalakítottuk a ma már 35 éves, önfenntartó egyesületünket – tájékoztatott a vezetőség. – Voltak kételyeink, hogy képesek leszünk-e bölcsen élni az önállósággal, de hamar kiderült: folytathatjuk a korábbi évek sikeres programjait. Megyei szervezetünk országosan is élen járt a szakképzési tevékenységével, és ezt a tapasztalatot is sikerült kamatoztatnunk.
A helyi felnőtt közösségek, iskolák igényelték az előadókkal történő személyes találkozást, a hiteles forrásokból származó ismeretek átadását. Mindemellett fejlődtek, új eszközöket és módszereket alkalmaztak a közérthetőség és élményszerűség érdekében.
A TIT a szakképzésben is szerepet vállalt, ma a túlélésért küzd
A kezdeti bizonytalanság után pályázati lehetőségeket találtak, programokat, versenyeket szerveztek iskolákban, csatlakoztak országos rendszerekhez, újabb jogosultságokat szereztek a szakképzés területén. Jelentős összeget fordítottak a Tudomány és Technika Házaként emlegetett épületben a tantermeket kialakítására. A korábbi tudományági tagozódás megszűnt, ám megtalálták az együttműködés lehetőségét a szakmai egyesületekkel és más közösségekkel. Idővel a helyi közösségeket mozgató „kulcsfigurák” igazi partnerekké váltak.
– Sajnos mostanra a pályázati lehetőségek beszűkültek, a felnőtt szakképzésben eltolódások mutatkoznak, az iskolai közösségek leterheltek, kevesebb igény mutatkozik az együttműködésre. A jelenlegi cél a túlélés, meg kell találni újra a közönséget, hiszen az áltudományos, vagy a tudománnyal ellentétes ismeretek az Interneten, a közösségi médiában felütötték a fejüket, így nem mondhatunk le arról, hogy ezt valamilyen mértékben ellensúlyozzuk – felelték érdeklődésünkre, hozzátéve: sajnos a taglétszám folyamatosan fogy. A fiatalok a tanulással, álláskereséssel, otthonteremtéssel és családalapítással vannak elfoglalva, az egyesület feladatai csökkennek. Mindezek ellenére bizakodnak, hogy a társadalom számára még mindig értéket tudnak teremteni.
Ismeretterjesztés felsőfokon: Misi bácsira, az örökifjú tagra emlékezünk
Sajnos szomorú hírt közölt szerkesztőségünkkel Dúcz Mihály elnökségi tag, ugyanis édesapja, id. Dúcz Mihály nyugalmazott tanár néhány hete elhunyt, aki egyébként 1954 óta volt a TIT tagja. Egy 1972-es tagsági bizonyítvány igazolta a belépés pontos dátumát. Id. Dúcz Mihály 1929-ben született, s 71 évvel ezelőtt csatlakozott az ismeretterjesztőkhöz. Misi bácsival augusztus elején beszélgetett a fia, ebből idézünk most:
„–1954 januárjában kaptam meg a diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és lettem kinevezett tanár a Béri Balogh Ádám Gimnáziumban Zalaszentgróton, ahol történelmet és földrajzot tanítottam nyugdíjba vonulásomig. Amire biztosan emlékszem, hogy eleinte felkérésre a gimnazistáknak tartottam történelmi korszakokról, eseményekről előadásokat. Érdekessége a dolognak, hogy az akkori művelődési házban, a valamikori Korona szállóban zajlottak ezek. Előadásokat tartott még Vendel Zoltán, illetve egy másik kollégám, Németh Lajos, és a tanácsnál dolgozó Kiss Vilmos. A felkérések később az ipari üzemek munkásainak szánt ismeretterjesztéssel folytatódtak, méghozzá a téglagyárban és az állami gazdaságban. A munkaidő leteltével terelték be az embereket egy terembe, többnyire egy kulturális helyiségbe. Tartottam előadást például a „Csillagok világa” címmel, de beszéltem a pákozdi csatáról, a Zala-völgye természeti jellemzőiről. A többség munka után, fáradtan, porosan jött, inkább hazament volna, többször sürgettek, hogy időben fejezzem be. Jártam továbbá Zalaapátiban, Kehidán is."
"Hagyja már a történelmet!"
Misi bácsi emlékszik, hogy mennyi kritikát kapott azért, mert inkább a történelemmel és irodalommal foglalkozott, s nem a Tanácsköztársasággal, a korszak fontos párthatározataival, művelődési irányelvekkel, a dolgozók helyzetével. Aztán 1959. március 12-én megalakult a TIT járási osztálya Zalaszentgróton.
- Dr. Csikász István járási főorvos, nőgyógyász lett az elnök,
- Kiss Vilmos művelődési felügyelő volt a titkár.
Misi bácsi a főorvos lányát, Katit tanította, egy kis ajándékot is kapott tőle legutóbb az osztálytalálkozón. Az 1960-as években színesedett, szélesedett az ismeretterjesztők témáinak palettája, s csökkent az üzemekben szervezett rendezvények száma. A szakosztályok ekkor már a községek, a falvak lakosságát szólították meg, s az érdeklődők többnyire felszólítás nélkül mentek el a délutáni, esti alkalmakra. Később az új községi, városi könyvtárban zajlottak nagy sikerű programok. A zalaszentgróti csoport szíve-lelke Csöglei Józsefné Marika, illetve dr. Ádám László belgyógyász volt.
– 1980-as, 1990-es években már kevesebb megkeresést kaptak, illetve kevesebb előadást vállaltam – folytatta Misi bácsi, aki 1990-ben ment nyugdíjba. – Ezekből az évekből is emlékszem meghatározó személyiségekre: Pálfi Dénesre, Felházi Györgyre, Németh Józsefre, Bánfalvi Péterre, Rózsás Csabára. Több kitüntetést kaptam akkoriban. S hogy mit jelentett ez a 71 év? Benne van az egész életem: tanárként, ismeretterjesztőként olyan információkat, olyan tudást szerettem volna közvetíteni, ami hasznukra válik a diákoknak, az embereknek, amivel segíthettem világlátásukat, boldogulásukat. Nagyon élveztem ezeket az órákat, napokat, éveket – mesélte lelkesen id. Dúcz Mihály.