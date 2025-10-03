Irány Antalya vagy épp Dalamant! A gyönyörű úti célok most már Zalából is elérhetők

Vytautas Kaikaris, vezérigazgató arról is beszélt: egy teljesen új desztinációt, a törökországi Dalamant is kínálják majd. A Hévíz-Balaton Airportról kényelmesebb lesz az utazás Nyugat-Magyarország és a szomszédos régiók turistái számára, ráadásul minden charterutasnak díjmentes parkolást biztosítanak, tette hozzá. Ez a fejlesztés az ITAKA Holding szélesebb stratégiájába illeszkedik, amely a regionális repülőterek bevonásával növeli az elérhetőséget.

Bár az ősz betoppant az életünkbe, de már most lehet tervezgetni a jövő évi nyaralást.

Forrás: 123RF.com