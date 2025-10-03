október 3., péntek

Helga névnap

+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hévíz-Balaton Airport

2 órája

Irány Antalya vagy épp Dalamant! A gyönyörű úti célok most már Zalából is elérhetők

Címkék#Zala#nyaralás#ITAKA Holding#Nyugat-Magyarország#Hévíz-Balaton Airport

A 2026-os nyári szezonban akár a Hévíz–Balaton repülőtérről is eljuthatnak az utazni vágyók Antalyába. A charterjáratokat az ITAKA Hungary indítja.

Zaol.hu

Vytautas Kaikaris, vezérigazgató arról is beszélt: egy teljesen új desztinációt, a törökországi Dalamant is kínálják majd. A Hévíz-Balaton Airportról kényelmesebb lesz az utazás Nyugat-Magyarország és a szomszédos régiók turistái számára, ráadásul minden charterutasnak díjmentes parkolást biztosítanak, tette hozzá. Ez a fejlesztés az ITAKA Holding szélesebb stratégiájába illeszkedik, amely a regionális repülőterek bevonásával növeli az elérhetőséget. 

Bár az ősz betoppant az életünkbe, de már most lehet tervezgetni a jövő évi nyaralást.
Forrás: 123RF.com

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu