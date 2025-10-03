Hévíz-Balaton Airport
Irány Antalya vagy épp Dalamant! A gyönyörű úti célok most már Zalából is elérhetők
A 2026-os nyári szezonban akár a Hévíz–Balaton repülőtérről is eljuthatnak az utazni vágyók Antalyába. A charterjáratokat az ITAKA Hungary indítja.
Vytautas Kaikaris, vezérigazgató arról is beszélt: egy teljesen új desztinációt, a törökországi Dalamant is kínálják majd. A Hévíz-Balaton Airportról kényelmesebb lesz az utazás Nyugat-Magyarország és a szomszédos régiók turistái számára, ráadásul minden charterutasnak díjmentes parkolást biztosítanak, tette hozzá. Ez a fejlesztés az ITAKA Holding szélesebb stratégiájába illeszkedik, amely a regionális repülőterek bevonásával növeli az elérhetőséget.
