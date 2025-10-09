295 ezer forintért börtön? Keményebb fellépés az internetes csalókkal szemben!

Az internetes csalás az egyik legelterjedtebb bűncselekményi forma napjainkban. Hírportálunkon is számos alkalommal tájékoztatjuk olvasóinkat azokról az esetekről, amikor internetes csalók különböző hivatalos szervezetes nevében próbálják átverni hiszékeny áldozataikat, vagy a világhálón kínált hamis, illetve nem létező termékek ígéretével csalnak ki tőlük pénzt. A Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter is egy ilyen esetről tájékoztatta szerkesztőségünket.

Az internetes csalók tipikus módszere

Mint írta: egy 31 éves budapesti férfi 2023 decemberében megélhetésének biztosítása és életszínvonalának emelése céljából internetes felületeken – különböző adásvételi csoportokban – annak ellenére hirdetett meg termékeket eladásra, hogy azokkal nem rendelkezett. A vádlott az érdeklődőkkel a weboldalak levelező felületén tartotta a kapcsolatot, majd a vételár, illetve a csomagküldések díjának elfogadását követően a reklamálni próbáló sértettek számára elérhetetlenné vált. A vádlott egy hét leforgása alatt négy sértettnek adott el nem létező árucikkeket – hőkamerát, bakancsokat és könyveket – összesen 295 ezer forint kárt okozva ezzel.

Börtönbüntetést kért az ügyészség

A férfivel szemben a keszthelyi járási ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat, amelyben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.