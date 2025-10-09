2 órája
295 ezer forintért börtön? Keményebb fellépés az internetes csalókkal szemben!
Akár börtönbüntetést is kaphat az a 31 éves férfi, aki nem létező termékekkel kereskedett a világhálón, s így akart jövedelemhez jutni. Az internetes csalóval szemben a keszthelyi járási ügyészség emelt vádat.
Illusztráció
Forrás: Getty Images
Az internetes csalás az egyik legelterjedtebb bűncselekményi forma napjainkban. Hírportálunkon is számos alkalommal tájékoztatjuk olvasóinkat azokról az esetekről, amikor internetes csalók különböző hivatalos szervezetes nevében próbálják átverni hiszékeny áldozataikat, vagy a világhálón kínált hamis, illetve nem létező termékek ígéretével csalnak ki tőlük pénzt. A Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter is egy ilyen esetről tájékoztatta szerkesztőségünket.
Az internetes csalók tipikus módszere
Mint írta: egy 31 éves budapesti férfi 2023 decemberében megélhetésének biztosítása és életszínvonalának emelése céljából internetes felületeken – különböző adásvételi csoportokban – annak ellenére hirdetett meg termékeket eladásra, hogy azokkal nem rendelkezett. A vádlott az érdeklődőkkel a weboldalak levelező felületén tartotta a kapcsolatot, majd a vételár, illetve a csomagküldések díjának elfogadását követően a reklamálni próbáló sértettek számára elérhetetlenné vált. A vádlott egy hét leforgása alatt négy sértettnek adott el nem létező árucikkeket – hőkamerát, bakancsokat és könyveket – összesen 295 ezer forint kárt okozva ezzel.
Börtönbüntetést kért az ügyészség
A férfivel szemben a keszthelyi járási ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat, amelyben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.