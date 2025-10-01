1 órája
Futár figyelmeztette a vevőt: „Ne vedd át, átverés az egész!”
Új csalási módszer terjed az interneten, a megrendelt csomag játssza benne a főszerepet. Az internetes csalás a gyanútlan vásárlók ajtaja előtt csapódik le, a csomag ugyan megérkezik, de a tartalma meglepetést okoz.
Az internetes csalás világában már a csomagküldés átverés is terjed
Az internetes csalás eme új formájáról egy kaposvári olvasó története kapcsán írt nemrég a sonline.hu. Mint írják: különös módszerrel, a csomagküldés átveréssel az áldozat a csomag kézbesítésekor szembesül.
Internetes csalás - már a csomagküldő csalók is dolgoznak
Ebben a konkrét esetben az olvasót az MPL munkatársa, telefonon értesítette, hogy csomagja érkezett. Olvasónk a futárt ismeri, és a futár hívta fel a figyelmét arra, hogy szerinte átverés van a dologban. Mikor a futárral megosztotta, hogy mit is rendelt olvasónk, akkor a kézbesítő javasolta, hogy ne vegye át a csomagot, mert biztosan nem a rendelt terméket tartalmazza. Pedig a webáruház, ahonnan rendelt teljesen normálisan működik, viszont a rendelést követően nem kapott e-mailes értesítést az áruháztól. A csomagküldő csalók úgy tesznek, mintha egy rendes, valós termékekkel kereskedő online áruházat üzemeltetnének, és fel is adnak egy csomagot, feltehetően valami helykitöltő anyaggal a gyanútlan megrendelőnek.
A csomagküldő átverés a kereskedelemben egy új fajta csalási módszer. Lényege, hogy, megérkezik a csomag, de a tartalma nem az, amit rendeltünk. De az is előfordulhat, hogy nem rendeltünk semmit, mégis csomagot kézbesítenek számunkra.
Így szűrjük ki a csaló webáruházakat
Az internetes csalások és átverések gyakoriak, a rendőrség pedig ennek megfelelően fel is hívja ezekre a figyelmet. Tóth László rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályvezetője nyújtott tájékoztatást az internet csalás kapcsán.
- Az online térben elkövetett csalásoknak egyik formája az online vásárlás, itt különösen oda kell figyelni arra, hogy melyik áruházból vásárolunk – kezdte. - Alaptétel, hogy Magyarországon bejegyzett telephellyel rendelkező, vagy magyar ügyfélszolgálatot fenntartó céggel célszerű kapcsolatba lépni, hiszen a garanciális, vagy jogi problémáinkat így tudjuk könnyebben rendzeni. Fontos még megnézni
- az oldal minősítését,
- a vásárlói visszajelzéseket. Elsősorban a nagyobb, ismertebb áruházakat részesítsük előnyben, nagyobb az esély, hogy azt kapjuk, amit rendelünk.
Legyen gyanús, ami nagyon olcsó
Hozzátette, hogy komoly probléma az is, hogy ha nem vagyunk eléggé körültekintőek, és elhisszük, hogy valamit meg lehet venni jóval olcsóbban a hagyományos piaci ár alatt. Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kapjuk meg az árut, a kamuoldal csak pár napig, óráig él, azért, hogy lecsapjanak a csalók a gyanútlan áldozatokra, s miután elutaltuk a pénzünket el is tűnik a webáruház. Előfordulhat az is, hogy ha valami nagyon olcsó, akkor hibás, s ha ezt nem tüntetik fel, akkor ez csalás. De az is lehet, hogy bűncselekményből származó terméket hirdetnek.
Nézzük meg, hogy
- ki árulja
- mennyiért
- milyen garanciális feltételek vannak a termékre.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy lehetőség szerint részesítsük előnyben az utánvétel fizetést és a személyes átvételt.
Csomagom jött, pedig nem is rendeltem – Mit tegyek?
Tóth László a csomagküldő csalók módszereiről is beszélt.
- Előfordulhat, hogy csomagunk érkezett, pedig nem is rendeltünk semmit – magyarázta.- A csomagküldő átverés ellen azt tehetjük, hogy számon tartjuk, hogy mikor mit vásárolunk, és, hogy mikor fog a csomag megérkezni. A csomagküldő szolgálat által követni tudjuk, hogy a rendelésünk hol tart. Ne vegyünk át olyan csomagot, amit nem rendeltünk meg, vagy nem vagyunk benne biztosak, hogy mi rendeltük meg – folytatta. - Az is fontos, hogy használjuk a webáruház applikációját, de semmiképpen se egy e-mailen küldött linken keresztül lépjünk fel ezekre az oldalakra, mert előfordulhat, hogy adathalász oldalra visz, ahol leszedik akár a banki adatainkat is. Ha online vásárolunk, a fizetési felületeken ne mentsük el a bankkártyaadatokat, mert ha feltörik az oldalt, megszerezhetik az adatokat. Olyan nincs online vásárlásnál, hogy kérik a PIN-kódot, úgyhogy ezt ne adjuk meg.
Akit kár ér, tegyen feljelentést és minden az üggyel kapcsolatos körülményt – rendelésszámot, képernyőfotókat - mentsen le.
