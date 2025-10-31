48 perce
Ez a klinika ingyenes parkolást kínál mindenszentekre, ráadásul a temető mellett!
Példaértékű felajánlást tett egy épülő zalaegerszegi klinika tulajdonosa: mindenszentek, illetve a temetőlátogatás idejére díjmentes parkolási lehetőséget biztosít az épület már elkészült parkolójában.
Az ingyenes parkolásról szóló felhívást hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg az Iván Medical Fogorvosi és Magánorvosi Centrum, akinek klinikája Zalaegerszegen, a Göcseji úti volt nyomdaépület és irodaház helyén épül.
A centrum parkolójának díjmentes használatára a legforgalmasabb időszakban, október 30-án, csütörtökön 16 órától november 2-án, vasárnap 21 óráig van lehetőség, amit a Göcsej úti köztemető közelsége miatt nagy valószínűséggel sokan igénybe fognak venni a temetőlátogatás idején.